El peregrinar de un militar jubilado, que está en condición crítica y su obra social no responde Hace 9 meses espera para hacer una biopsia para poder operarle la próstata. IOSFA no da solución por fallas administrativas, además de las clínicas suspenden cobertura por falta de pago.

Jorge Luis Sorrentino tiene 72 años, es militar jubilado y fue empleado de IOSFA , la misma obra social que ahora no le da solución. Nunca había necesitado la prestación hasta que en agosto pasado. Denuncian que actualmente las clínicas que atendían la obra social y donde Sorrentino lleva su tratamiento- han suspendido la atención por falta de pago de IOSFA.

“A fines de agosto tuvo una insuficiencia renal causada por una hiperplasia prostática y terminó en terapia intensiva del Castaño y salió de la terapia con una sonda vesical” contó a DIARIO DE CUYO su hijo Franco, quien se está haciendo cargo de todos los trámites y cuidado de su padre.

“Tiene obstrucción en su sonda vesical y al lugar que voy la obra social se encuentra suspendida me mandan a hospitales públicos donde hay 300 personas sin atender por semanas. La sucursal de acá, San Juan, no me da ningún tipo de solución a pesar de que les llegó el reclamo desde Buenos Aires. La médica auditora estuvo 10 días sin firmar una autorización y su excusa fue que se había olvidado” relató.

La urgencia es que “tienen que operarle la próstata, pero para eso hay que hacer biopsia primero y desde ese mes hasta el día de la fecha no logro que se la hagan porque suspenden la obra social por falta de pagos y se vencen los estudios, entonces vuelvo a hacerle los estudios cuando reactivan la obra social y a vuelven a vencer,entonces es un bucle interminable. Cuatro veces se vencieron antes de que puedan hacerle la biopsia” expresó Franco quien adelantó que están preparando una demanda judicial por abandono de persona, entre otras figuras.

La desesperación de esta familia es que con el correr de los días, “se le deterioran los riñones y la vejiga por la desidia de IOSFA” , apunto Franco.

Franco aseguró que ninguna autoridad de la obra social lo atendió y que ademas esta situación les ha producido un perjuicio económico. “Los análisis (prequirúrgicos) se vencen, hay que hacerlos de nuevo por su edad y situación crónica, y entonces tengo que ir nuevamente al médico, que cobra $15.000 de plus ilegal, a que me haga los pedidos de estudios y cirugía de nuevo y llevarlas a IOSFA a que las autoricen. Presenté todas la facturas para reintegro y no le devolvieron ni un peso”.