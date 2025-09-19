El pronóstico de un especialista sobre la primavera 2025 en San Juan: cálida, con pocas lluvias y muy ventosa Germán Poblete, especialista en climatología, dijo que durante esta estación regirán temperaturas máximas medias de 28 grados al menos en los dos primeros meses.

El domingo arranca la primavera y muchos se preguntan qué deparará el clima para esta estación. Y Germán Poblete se encargó de brindar un pronóstico general sobre las condiciones que reinarán a partir del 21 de septiembre y hasta la llegada del verano. El especialista en climatología dijo que la primavera 2025 será cálida, con pocas lluvias y muy ventosa. También dijo que el 21 de septiembre estará fresco, pero con ‘escasa a nula’ probabilidades de lluvia. Cabe recordar que el Servicio Meteorológico pronostica descenso de temperatura y lluvias para el próximo domingo.

Poblete dijo que esta primavera será muy parecida a las ‘clásicas primaveras sanjuaninas con mucha inestabilidad térmica y presencia de vientos’. Sostuvo que durante esta estación habrá una alternancia de días cálidos con periodos frescos cada vez más cortos, con temperaturas tendientes al ascenso. ‘Durante la primavera van a predominar los días soleados que son los que influyen para que las máximas sean más elevadas, sobre todo cuando nos acercamos al inicio del verano meteorológico, cerca de 20 de noviembre’, dijo el hombre.

El especialista dijo el cambio de estación implica la instalación de una masa de aire de alta presión en la zona del NEA y del NOA que posibilita el ingreso de aire subtropical hacia el centro de la Argentino que hará que las temperaturas mínimas sean elevadas. ‘Durante la primavera, las mínimas no bajarán de los 10 grados, mientras que la máximas medias serán de 28 grados por lo que la estación será cálida. Esto estará acompañado con escasas lluvias en el Valle de Tulum, al menos, y la ocurrencia de vientos’, explicó Poblete.

También agregó que el viento Sur que comenzó a soplar anoche y que aún se mantiene, responde a un anticiclón en el Pacífico que ya traspasó la cordillera, provocando un descenso de la temperatura. ‘Por este viento Sur pasamos de 33 grados ayer a 22 grados hoy, y va a seguir soplando hasta el domingo. Mañana va a estar revuelto, como se dice popularmente. En la mañana predominará el viento Sur, pero a la tarde habrá algunas ráfagas de Zonda’, sostuvo el especialista.

Poblete dijo que el próximo domingo, seguirá el viento Sur y el fresco, con una temperatura máxima que rondará entre los 20 y 21 grados. Agregó que habrá ‘escasa a nula’ probabilidades de lluvia. Mientras que el Servicio Meteorológico pronostica para ese día una máxima de 20 grados y lluvias aisladas.