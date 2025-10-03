El próximo 15 de octubre se elegirá a la Reina Provincial de Personas Mayores 2025 La elección se llevará a cabo en el Estadio Aldo Cantoni con espectáculos artísticos locales.

El Gobierno provincial ya definió la fecha para la elección de la Reina Provincial de Personas Mayores 2025. Será el próximo 15 de octubre. Así lo adelantó Roberto Ochoa, a cargo de la Dirección de Políticas para Personas Mayores, quien agregó que el evento se llevará a cabo en el Estadio Aldo Cantoni y con la actuación de bandas locales.

El próximo 15, el Estadio Cantono será sede de uno de los eventos más esperados para las personas mayores: la elección de su Reina Provincial. Se eligió este lugar para que el evento se desarrollara con mayor despliegue y comodidad. ‘El año pasado, la elección se llevó a cabo en el Anfiteatro Buenaventura Luna del Auditorio Juan Victoria, pero quedó chico para la cantidad de público. Por eso este año elegimos el Estadio para que todos puedan disfrutar cómodamente de la elección’, sostuvo Roberto Ochoa.

El funcionario agregó que las actividades arrancarán a las 17 con una puesta fuerte en promocionar los talleres y elencos de la Dirección a su cargo. Dijo que el primero en subir a escena será el taller de Bailoterapia para deleitar a todos con sus coreografías. Lo mismo harán los integrantes del taller de Tango. ‘Queremos que las personas mayores que asisten a los talleres también tengan la oportunidad de mostrar lo que hacen’, dijo Ocho.

La elección de la Reina y Virreina se realizará entre las candidatas de los 19 departamentos que previamente participarán en otras actividades. Compartirán un desayuno para conocerse e interiorizarse de los detalles de la elección. Y participarán en una sesión de fotos que se realizará el próximo lunes 6 de octubre, en el Puente del Centro Cívico. ‘Queremos agasajar a las candidatas con estas actividades para que también lleguen más relajadas y confiadas a la elección’, dijo el funcionario.

Este evento también contará con la actuación de bandas locales, aunque aún no se termina de definir la grilla, según dijo Ocho. El funcionario agregó también que está previsto que el evento finalice antes de las 21 para que las delegaciones que lleguen desde los departamentos alejados con su candidata, puedan regresar tranquilos a sus comunas.