El próximo lunes no abrirán ni los supermercados ni shoppings, ¿por qué? Así lo confirmaron desde la Cámara de Comercio y Servicios de San Juan.

La Cámara de Comercio y Servicios de San Juan informó que el próximo lunes 22 de septiembre se celebrará en la provincia el Día del Empleado de Comercio, y que por este motivo no habrá atención en los locales comerciales, en los supermercados ni en los shoppings.

Desde esta entidad les recomendaron a los sanjuaninos planificar sus compras con la debida anticipación, teniendo en cuenta que el lunes que viene gran parte de los comercios no abrirán sus puertas. Al mismo tiempo recordaron que la actividad comercial durante mañana domingo se desarrollará con normalidad.

La celebración del Día del Empleado de Comercio se realiza en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 2624-P. Esta normativa establece que dicha jornada se considera feriado para todos los trabajadores del sector comercial, otorgando el derecho a disfrutar de un día de descanso equiparable a los feriados nacionales.

Desde la Cámara dijeron que ‘Este día reviste un significado muy especial para los trabajadores mercantiles, quienes constituyen un pilar fundamental para el desarrollo económico y social de San Juan. Su esfuerzo cotidiano, compromiso y dedicación sostienen la actividad comercial, dinamizan el mercado interno y generan empleo, aportando al crecimiento de toda la comunidad’.