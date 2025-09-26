El refugio para animales que alberga 150 gatos y que necesita ayuda Es ‘La Casa de Tronquito’ que nació con la idea de refugiar a perros callejeros y hoy tiene una superpoblación felina.

En una finca de Carpintería, Pocito, ocurre algo poco común. Los maullidos suenan más fuerte que los ladridos. Pero, hay una explicación razonable para este ‘fenómeno’ que ocurre en el refugio para animales callejeros y rescatados ‘La Casa de Tronquito’ que actualmente alberga a 150 gatos y a 80 perros. Cecilia Montaño, fundadora de este hogar dijo que debido a la superpoblación felina tuvieron que ampliar las instalaciones y que necesitan colaboración tanto para terminar las obras como para mantener a los animales, ya que todo lo hacen ‘a pulmón’. Por mes, gastan más de $1.500.000 sólo en alimento.

Este refugio nació hace 6 años con la idea de hospedar principalmente a perros de la calle, abandonados, heridos, y también algunos considerados peligrosos y judicializados. Pero, con el tiempo, se fue superpoblando de gatos que llegaron también tras ser rescatados. Aunque hubo un par de hechos puntuales que contribuyeron al gran crecimiento de la población felina. ‘Tras conocerse el caso de la vecina del Barrio 2 de Agosto, en Rivadavia, que falleció y se la estaban comiendo sus propios gatos, fuimos a rescatar a los animales. Eran 24. Luego, otra mujer de Carpintería tenía 50 gatos, fue denunciada por los vecinos e intimada por el municipio para que se deshiciera de ellos. Los trajimos a todos al refugio. Por eso también creció tanto la cantidad de estos huéspedes’, dijo Montaño.

Debido al crecimiento de la población felina, hubo que ampliar las instalaciones. Cuando el refugio se mudó de Chimbas, su lugar de origen, a una finca en Carpintería, en Pocito, los responsables hicieron una especie de jaula grande con alambre romboidal, tipo gallinero, para hospedar a los gatos. Ese lugar les quedó chico y construyeron otra estructura similar al costado de la casa. También quedó chica y comenzaron con una tercera ampliación, pero con más comodidades. ‘Es una habitación más amplia y con techo de chapa para protegerlos de las lluvias principalmente. Tanto los gatos como los perros la pasaron muy mal con el temporal de Santa Roda. Por eso a los pichichos ahora les estamos construyendo cuchas de ladrillo y cemento’, dijo Montaño.

La mujer aclaró que todo esto es posible gracias a la generosidad de la gente que colaboró con materiales para la construcción y que colabora para la manutención de los animales, ya que el refugio no cuenta con ningún subsidio oficial más que la ayuda que le otorga la Secretaría de Ambiente por los 10 perros judicializados que alberga. Según dijo Montaño, por día los perros consumen 45 kilos de alimentos (3 bolsas de 15 kilo) y los gatos 15, entre alimento común y alguno especial para determinados casos. La inversión mensual en estos productos asciende a $1.637.600.

Un poco de historia

El refugio ‘La Casita de Tronquito’ nació hace 6 años luego de que Cecilia Montaño no se conformara sólo con ir a diario a alimentar a los perros callejeros en la Quebrada de Zonda. Con apoyo incondicional de su esposo, alquilaron una finca en Chimbas para comenzar a alojar perros callejeros y rescatados. El nombre del refugio es en honor a un perrito que tras ser atropellado por un auto quedó con una discapacidad que le impidió volver a caminar, y que fue abandonado por sus dueños. Cecilia lo recibió en su casa.

Luego de funcionar en Chimbas por 3 años, el refugio se mudó a una finca en Carpintería que este matrimonio solidario alquiló para continuar refugiando animales. Con el correr del tiempo y la colaboración de los sanjuaninos lograron comprar la propiedad y que el refugio tuviera su propia sede.

Hasta el día de hoy funciona ‘a pulmón’. Quienes quieran colaborar haciendo una transferencia a los siguientes alias: ‘lacasitadetronquito’, ‘REFUGIOCASITADETRONQ’ o ‘fincarefugio2.