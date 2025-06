El sanjuanino que tocaba la trompeta en los semáforos de Córdoba y hoy es dueño de un local de comida saludable en Villa Allende Se llama Kevin Cáceres y hace 5 años emigró al corazón de la República para estudiar. La pandemia le cambió los planes y decidió emprender. Hoy tiene su propio local, tiene empleados sanjuaninos y hasta exporta productos de su tierra natal. Superación pura.

La historia de Kevin Cáceres es ejemplar. Superación, vocación y el premio a nunca bajar los brazos, describen a la perfección lo logrado por el sanjuanino. El joven de 34 años emigró hace 5 años a Córdoba con la intención de estudiar, se la rebuscó tocando la trompeta en los semáforos, trabajó en restaurantes y hasta hizo changas para reunir fondos y crear su propio emprendimiento: “Sana Mente viandas saludables”. Hoy ese local el sanjuanino abrió en Villa Allende hace casi 2 años es cita obligada para los habitantes de esa localidad, incluso hasta el propio “Piñón Fijo” es cliente fijo del local. Allí no solo se vende comida saludable sino que también se pueden conseguir productos regionales sanjuaninos: vinos, almendras y pistachos son de lo más buscado por los cordobeses.

“Es increíble lo que hemos logrado en tan poco tiempo. Fue con mucho esfuerzo, no fue fácil pero ese mensaje quiero darle a los jóvenes que por ahí no se animan a emprender y estudiar. Todo se puede, estamos llenos de posibilidades”, comenta Kevin, que actualmente se encuentra estudiando tres carreras a la vez. La decisión del sanjuanino surgió a fines del 2020, armó los bolsos y se fue buscando estudio y trabajo al corazón de la República.

En Villa Allende se encontraba su novia, Sol Hernández, otra sanjuanina que emigró para estudiar la carrera de Contador Público. Kevin eligió estudiar Cine y Artes Visuales pero con la pandemia la cosa se complicó. El sanjuanino optó por rebuscarse para ganar unos pesos y dejó la carrera. Primero tocó la trompeta en el semáforo, después comenzó hacer changas. Pero debido a que Kevin y Sol habían iniciado una dieta y una vecina también, Kevin se encargó de preparar viandas y venderlas. El sanjuanino siempre fue un aficionado a la actividad culinaria, incluso cuando vivía en San Juan estudió Cocina profesional. El “boca en boca” en el barrio fue un éxito y en un abrir y cerrar de ojos Kevin realizaba 30 viandas diarias y entre sus clientes fijos estaba incluso hasta “Piñón Fijo” quien hasta el día de hoy consume la comida saludable del joven sanjuanino.

“Fue cuando hice el click de que debía dedicarme de lleno a eso. Era un nicho que debía ser explotado. Opté por buscarme un trabajo para juntar dinero y crear un local”, expresa el oriundo de Concepción. Trabajó durante un año en un restaurante y también hizo changas, todo con el único fin que se había propuesto. Una vez que reunió el dinero que necesitaba para invertir en maquinarias y todo lo que necesitaba para abrir su local dice que al principio le costó conseguir un lugar para alquilar. Por no ser oriundo de Villa Allende, las inmobiliarias no alquilaban sus locales a foráneos.

Con todos los palos en la rueda finalmente consiguió que un propietario le alquile un local y ahí dio el primer paso a su sueño. “Sana Mente viandas saludables” ya era una realidad ni más ni menos que en el centro de Villa Allende, localidad cordobesa que es considerada uno de los polos gastronómicos más importantes de Sudamérica. Kevin se repartía para cocinar, preparar las viandas y hasta hacía delivery. Las ventas comenzaron a crecer y Kevin debió contratar empleados y hoy tiene a cuatro jóvenes sanjuaninos que se encuentran trabajando en su local.

“Ofrecemos viandas y hasta vendemos productos que traemos de San Juan. Vinos, dulces pero los pistachos y las almendras tienen mucho éxito. También vendemos packs de viandas frizadas”, manifestó el emprendedor que incluso ya registró la marca. En cifras, los sanjuaninos venden entre 500 y 700 viandas semanales, incluso alguna vez llegaron a vender 1.000 viandas en una semana.

Pero Kevin no se conforma con eso. A poco de festejar los 2 años de su local, ahora se dedica a estudiar para continuar creciendo. Estudia tres carreras que son gratuitas: Liderazgo Emprendedor, Organización de Proyectos Culturales y Emprendurismo e Innovación. A la vez, el dueño de “Sana Mente viandas saludables” creó el Círculo de Emprendedores de Villa Allende. Hace unos días brindó su testimonio en una charla para el municipio, precisamente en el lanzamiento del Programa Fortalecimiento Emprendedor. “No fue fácil llegar a esto, habían días en donde pensé que no lo iba a lograr porque las cosas no salían, pero una lloradita y a seguir”, cuenta entre risas Kevin, el sanjuanino que se fue a Córdoba lleno de sueños, los cumplió pero ahora aspira a expandirse y ya sueña con abrir otra sucursal en Córdoba y otra en San Juan.