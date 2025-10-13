Puntualmente, a las 10, se realizó el primer simulacro de evacuación escolar por sismo de manera simultánea en todas las escuelas de la provincia. Se repetirá en cada turno, en los horarios anunciados con anterioridad.

Con gran cantidad de alumnos- 1300 en total- el Colegio Nacional Monseñor Pablo Cabrera es uno de los más populosos de la Ciudad de San Juan, y por la cantidad de matrícula era el desafío poder llevar adelante un plan de evacuación ordenado; lo que parecen haber logrado.

En todas las escuelas, se estipuló que el simulacro se realizara puertas adentro. En los casos que el punto de encuentro se encontrara fuera del establecimiento, el simulacro terminará justo antes de salir.

 

b-simulacro-simultaneo-bancos2-728x485
Luego de la sirena o señal acordada, comenzó el simulacro que inicia en este caso con la acción de proteger las cabezas.
c-simulacro-simultaneo-salida-2-728x485
La salida, ordenada y en calma a través de los pasillos, rumbo al punto de encuentro.
d-simulacro-simultaneo-salida-1-728x485
La evacuación del primer piso, a través de la escalera, en fila.
e-simulacro-simultaneo-9-728x485
Cubrir la cabeza con un cuaderno o carpeta para protegerse de caída de mampostería.
f-simulacro-simultaneo-8-728x485
Rumbo al punto de encuentro, que en casi todas las escuelas se marcó en los patios.
g-simulacro-simultaneo-10-728x485
Siguiendo indicaciones de docentes y manteniéndose en grupos para revisar asistencia.
h-simulacro-simultaneo-11-728x485
En el punto de encuentro, también mantener cubierta la cabeza.
i-simulacro-simultaneo-15-728x485
Designar el encargado de cortar el suministro eléctrico y gas.
j-simulacro-simultaneo-2-728x485
Se mantuvieron en el patio, como punto de encuentro seguro, por unos minutos antes de volver a las aulas.

Fotos: Daniel Arias – Diario de Cuyo.-