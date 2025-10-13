El simulacro de evacuación escolar de sismo en 10 impactantes imágenes Este lunes se realiza una jornada simultánea en toda la provincia. A las 10 fue el horario del turno mañana y continuarán en los siguientes turnos.

Puntualmente, a las 10, se realizó el primer simulacro de evacuación escolar por sismo de manera simultánea en todas las escuelas de la provincia. Se repetirá en cada turno, en los horarios anunciados con anterioridad.

Con gran cantidad de alumnos- 1300 en total- el Colegio Nacional Monseñor Pablo Cabrera es uno de los más populosos de la Ciudad de San Juan, y por la cantidad de matrícula era el desafío poder llevar adelante un plan de evacuación ordenado; lo que parecen haber logrado.

En todas las escuelas, se estipuló que el simulacro se realizara puertas adentro. En los casos que el punto de encuentro se encontrara fuera del establecimiento, el simulacro terminará justo antes de salir.

Fotos: Daniel Arias – Diario de Cuyo.-