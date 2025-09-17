El vicegobernador Fabián Martín y la intendente Susana Laciar inauguraron obras en una calle transitada de la Capital Se trata de avenida Paula Albarracín de Sarmiento, en el tramo comprendido entre Libertador e Ignacio de la Roza.

Se presentó este martes la finalización de las obras de transformación urbana en la emblemática avenida Paula Albarracín de Sarmiento, específicamente en el tramo comprendido entre Libertador e Ignacio de la Roza, en Capital. Esta obra es de vital importancia para la ciudad, ya que se trata de una de las calles más transitadas e importantes de la provincia.

La repavimentación forma parte del Plan Urbano Capital 1º Etapa, un ambicioso proyecto de pavimentación y repavimentación de la red vial municipal. El objetivo central de esta iniciativa, fruto de un convenio entre el Gobierno provincial y la Municipalidad de la Capital, es mejorar la Red Vial Urbana Municipal y adecuar las condiciones de transitabilidad, tanto para la comunidad como para los servicios de transporte público.

La ceremonia estuvo encabezada por el vicegobernador Fabián Martín, acompañado por el ministro de Infraestructura, Agua y Energía, Fernando Perea; el titular de la Dirección Provincial de Vialidad, Omar Lucero; la intendenta de la Ciudad de San Juan, Susana Laciar y demás funcionarios.

En su mensaje a los presentes, Martín destacó que “Estamos inaugurando obras todos los días, a pesar de contar con un 40% menos de recursos que gestiones anteriores. En el caso del pavimento, el gobierno provincial hoy cubre el 100% de la inversión, algo transformador para los municipios. También hemos decidido invertir en lugares alejados como Mogna o Usno, donde viven pocas familias pero merecen obras de agua potable y servicios básicos. Y sobre todo, ponemos la educación en el centro: boleto escolar gratuito, nuevas escuelas, computadoras para estudiantes y docentes. Sabemos que la educación es una inversión a largo plazo, el verdadero camino para que San Juan tenga un futuro mejor”.

Sobre las obras en la Avenida Paula Albarracín de Sarmiento

El tramo inaugurado en la calle Paula Albarracín de Sarmiento (Ruta Provincial Nº 15), abarcó una superficie total de 9.645,62 metros cuadrados, lo que equivale a 766 metros lineales. Las tareas se concretaron con fondos netamente provinciales. La empresa contratista encargada de llevar a cabo los trabajos fue Federico Hnos S.A.

Las tareas ejecutadas incluyeron el movimiento de suelo, la aplicación de un riego de liga para asegurar la adherencia del nuevo material y la pavimentación con concreto asfáltico en caliente con un espesor de 4 centímetros.

Además, se realizó la conformación de banquinas y se completó la señalización horizontal correspondiente para garantizar una circulación segura.

Esta obra representa un paso significativo dentro del plan integral de urbanización en todos los departamentos de San Juan, demostrando el compromiso del Gobierno Provincial por modernizar y optimizar la infraestructura vial sanjuanina.