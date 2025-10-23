El viejo tren del Parque de Mayo quedará en exposición y el que comenzará a circular será completamente nuevo Son datos que salieron a la luz luego de queras que el Gobierno llamara a licitación para reactivar su circulación.

Más novedades sobre la vuelta del tren del Parque de Mayo comenzaron a difundirse tras el anuncio del llamado a licitación para reactivar su circulación. Desde el Ministerio de Infraestructura informaron que el la antigua maquinaria quedará en exposición y que la nueva será a estrenar. La obra también incluye la renovación completa de la estación que la gente ya puede apreciar cómo será con las imágenes que difundieron.

El ‘trencito’ del Parque como todos los llamaban, comenzó a funcionar en 1964 y dejó de hacerlo en el 2004. Desde entonces, hubo muchos intentos de hacerlo volver a andar y muchos corazones rotos con los fracasos de esta intención. Pero, su regreso ya es un hecho. Aunque el que recorrerá el paseo no será la formación original de la pequeña locomotora y tres vagones. Será uno más moderno y a estrenar.

Sin embargo, el tren original no desaparecerá. Desde el Ministerio de Infraestructura dijeron que la antigua formación será completamente restaurada y dejada en exposición dentro del predio del Parque de Mayo como una pieza histórica, cultural y que forma parte de la idiosincrasia de los sanjuaninos. El objetivo es poner en valor este vehículo que contribuyó a la diversión de miles de niños y grandes.

En cuanto al nuevo tren, desde Infraestructura dijeron que su compra con modelo y precio, ya está incluido en la licitación. Y que sus características principales son tener el tamaño adecuado para la circulación dentro de un paseo y que funciona con un sistema eléctrico que le permitirá operar de manera más limpia y silenciosa, en línea con la idea de un parque moderno y sustentable.

Según la propuesta oficial, el nuevo tren contará con una locomotora y cuatro vagones, con capacidad total para 16 pasajeros. El diseño combinará la estética tradicional con tecnología actual: el motor, de 20 kW refrigerado por agua, funcionará con baterías de litio, capaces de realizar hasta 40 recorridos por carga, con una duración aproximada de cuatro horas.

Además, el proyecto de reactivación, prevé la reparación y mantenimiento de 1.145 metros de vías, la incorporación de nuevos tramos donde sea necesario y la instalación de barreras metálicas y señalización vial para reforzar la seguridad. A esta se sumará la renovación completa de la estación. Se reconstruirá la pérgola original, se mejorará el andén y se levantará una nueva boletería junto a un espacio cubierto para estacionar la formación. En el entorno se construirá una plaza con bancos, basureros e iluminación LED, pensada como punto de encuentro familiar.

Cabe recordar que la vuelta del tren y la renovación de la estación forman parte del Plan de Renovación del Parque de Mayo -Sector 2 que también incluye la puesta en valor del lago y su entorno. Las obras incluyen el vaciado y limpieza total, la reconstrucción del borde perimetral en hormigón armado, un nuevo puente peatonal y la recuperación de la isla central, donde se instalarán propulsores de agua automatizados e iluminación escénica con cintas LED lineales

El Presupuesto Oficial asciende a la suma de $1.281.230.752 para todas las obras mencionadas.