El Zonda se hace sentir: en San Juan la temperatura superó los 38 grados Calor extremo en la tarde del sábado, con ráfagas moderadas del oeste. A qué hora llega el alivio.

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional se cumplió con creces y San Juan superó ampliamente los 35ºC previstos, ascendiendo a los 38,2°C a las 17. El viento del oeste tiene una intensidad moderada, con ráfagas de entre 50 y 70 k/h.

Se espera que por la noche cambie la dirección del viento y sea del sur, también con ráfagas fuertes. La acción del viento sur hará bajar la temperatura y se espera un domingo con una máxima de 21°C y se mantengan temperaturas similares hasta el jueves, que subirá a 33°C.

Cuándo llega el viento sur en San Juan este sábado 4 de octubre