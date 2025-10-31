Emiten alerta meteorológica por fuerte viento Zonda en San Juan Esperan la presencia de ráfagas del oeste para este viernes en la tarde-noche. Mirá el detalle.

Desde la Dirección de Protección Civil emitieron un alerta por la llegada de viento Zonda durante la tarde y noche de este viernes 31 de octubre en distintos puntos de la provincia.

El fenómeno afectará especialmente a los sectores de precordillera de Calingasta, Pocito, Rivadavia, Sarmiento, Ullum y Zonda, donde se esperan velocidades entre 30 y 45 km/h, con ráfagas que podrían superar los 75 km/h.

De acuerdo con el parte oficial, el Zonda podría reducir la visibilidad, elevar de forma repentina la temperatura y generar condiciones de muy baja humedad relativa.

Recomendaron a la población tomar precauciones, evitar realizar actividades al aire libre, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y mantenerse atentos a las actualizaciones del pronóstico.