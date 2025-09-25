Emiten alerta meteorológica por fuertes vientos en San Juan Esperan la presencia de ráfagas del norte para este jueves y del sur para el viernes. Mirá el detalle.

Desde la Dirección de Protección Civil emitieron alerta por la presencia de fuertes vientos en San Juan y dieron el detalle de cómo se presentará el fenómeno en las próximas horas.

En este sentido, explicaron que este jueves 25 de septiembre llegarán ráfagas del norte para la zona cordillerana de Calingasta e Iglesia y luego rotarán al sur para el viernes 26 de septiembre.

En los sectores de 25 de Mayo, Angaco, Caucete, San Martín y Valle Fértil serán afectados por vientos del norte o noroeste, con velocidades entre 40 y 60 km/h con ráfagas que pueden superar los 80 km/h, especialmente en zonas serranas. A partir de la noche del viernes 26, en el área citada, los vientos cambiarán al sector sur con velocidades entre 40 y 60 km/h con ráfagas que pueden superar los 80 km/h.

Recomendaciones por alerta de vientos fuertes: