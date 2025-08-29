Emiten alerta por fuertes vientos que darán inicio al temporal de Santa Rosa en San Juan: las ráfagas alcanzarían los 70km/h Desde Protección Civil emitieron el comunicado sobre el fenómeno que se prevé, ocurrirá en horas de la tarde y noche de este viernes.

Se sabe que el temporal de Santa Rosa llegará este sábado a San Juan pero la temperatura comenzará a descender desde este mismo viernes con el ingreso de un fuerte viento del sector sur. Desde la Dirección de Protección Civil emitieron un alerta informando que durante la tarde y noche de este viernes 29 de agosto, se prevé la ocurrencia de viento sur en el sector de 9 de Julio, Albardón, Capital, Chimbas, Rawson, Santa Lucía, zonas bajas de Pocito, Rivadavia y Sarmiento.

Se trata de un alerta amarrillo¿qué significa? que los vientos rotarán al sector sur con velocidades entre 35 y 50 km/h, con ráfagas que pueden superar los 70 km/h.

Recomendaciones por alerta de vientos fuertes:

Prestar atención a su alrededor (cables caídos, ramas, objetos sueltos).

Cerrar y asegurar puertas y ventanas.

Manejar con precaución mantener la distancia entre vehículos y la velocidad mínima.

No detenerse debajo de árboles ni elementos sujetados a edificios (carteles, marquesinas, toldos, etc.).

Tener siempre a mano linternas cargadas.

Asimismo, la Dirección recuerda los números de contacto ante cualquier emergencia: