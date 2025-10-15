Emiten alerta por viento en varias zonas de San Juan: a qué hora llega y con qué velocidad Desde el Servicio Meteorológico Nacional dieron datos sobre la llegada de las ráfagas del sudeste.

Este miércoles en la noche, el viento del sudeste se hará sentir pero la intensidad se elevará durante la mañana del jueves, tal como lo indica el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y el alerta amarillo que ha emitido por este fenómeno climático.

En detalle, está previsto que las ráfagas del sudeste oscilen entre los 42 y 50 km/h para el cierre de esta jornada y que incremente su velocidad en el arranque del jueves 16 de octubre, entre 60 y 69 km/h.

Alerta por viento.-

El alerta abarca zonas como Jáchal, 25 de Mayo, Angaco, Caucete, San Martín, Valle Fértil, 9 de Julio, Albardón, Capital, Chimbas, Rawson, Santa Lucía y las zonas bajas de Pocito, Rivadavia y Sarmiento.

Se espera que la máxima del jueves llegue hasta los 29°C mientras que la mínima será de 16°C. Además, el viento del sudeste rotará en la tarde al sur y cerrará nuevamente del sudeste.