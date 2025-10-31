Emprendedora del Sol 2025: 16 profesionales de distintos sectores puntuarán los proyectos Ya se definión el Comité Evaluador y se confirmó la fecha en que se develará el nombre de la ganadora.

Como antesala al inicio de la Fiesta Nacional del Sol 2025, quedó definido el Comité Evaluador que elegirá a la Emprendedora del Sol 2025 el próximo 12 de noviembre. Además, desde el Ministerio de Producción dijeron que también se establecieron los factores que serán considerados al momento de la evaluación de los proyectos y el mecanismo de votación. Cabe recordar que la FNS se realizará el 20, 21 y 22 de noviembre en el Velódrono Vicente Chancay, en Pocito.

El Comité Evaluador estará integrado por 16 profesionales referentes de sectores como: minería; comercio; industria; finanzas; comunicación; emprendedurismo y empresarial, entre otros. Los mismos evaluarán cada proyecto, y la candidata con mayor cantidad de puntos obtenidos resultará ganadora. La evaluación será el día 12 de noviembre, cuando los miembros del Comité Evaluador se reúnan en presencia de la escribana Mayor de Gobierno. En primer lugar, visualizarán un video para conocer a las emprendedoras, y luego calificarán cada proyecto.

Cabe destacar que serán considerados aquellos proyectos de las mujeres emprendedoras de los sectores de industria, minería, comercio, servicios y tecnología, que se destaquen en términos de su potencial en los siguientes aspectos: sustentabilidad del negocio; inserción en el mercado; generación de empleo; contribución al desarrollo local; valor agregado Innovación; circularidad y adaptación al nuevo paradigma de la economía circular. Cada uno de estos ítems recibirán un puntaje.

Cuando todos hayan puntuado los proyectos, la escribana Mayor de Gobierno, Mayra María Eugenia Mancini, junto a una asistente, procederá a sumar los puntos de cada carpeta. De este modo, redactarán un acta presentando el proyecto con mayor puntuación, y ese dato será secreto hasta la última noche de la Fiesta Nacional del Sol, cuando en el acto central sea develada la nueva Embajadora del Sol 2025.

Los integrantes del Comité Evaluador

Iván Grgic, presidente Cámara Minera; Juan Pablo Delgado, presidente de CASEMI; Gabriela Carranza, presidente Departamento Mujer UISJ; Maria Lucila Avelin Cesco, vicepresidente Consejo Profesional de Ciencias Económicas; Analía García, gerente Asuntos Gubernamentales de Veladero; Laura Hernández, presidente de WIM Argentina; Federico Heiss, gerente de Banca Minorista de Banco San Juan; Pablo Dellazoppa, gerente de Diario de Cuyo; Angela Baudino, presidente de Jóvenes Empresarios de Federación Económica de San Juan; Mónica Sánchez Martín, presidente de la Cámara de Mujeres Productoras de la FESJ; Marcela Zegaib, subsecretaria del Ministerio de Cultura, Turismo y Deportes; Manuel Rodríguez, presidente de Agencia Calidad San Juan; Maria del Carmen Muñoz, Emprendedora del Sol 2024; Rocío Cárdenas, directora de Comercio e Industria; José Carpino, director de Pymes y Emprendedores; Federica Mariconda, jefe de Asesores del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación.