En 25 de Mayo avanza la construcción de un espacio para actividades turísticas, culturales y artísticas Se trata del SUM en el Complejo Balneario Municipal donde ya montaron la estructura metálica del techo.

El municipio de 25 de Mayo dio un nuevo paso para concretar la construcción de un nuevo espacio para diferentes actividades vinculadas al turismo, la cultura y el arte en el departamento. Se trata del SUM del Complejo Balneario Municipal donde ya montaron la estructura metálica para sostener el techo. Rodolfo Jalife, intendente de esta comuna, dijo que una vez techado el salón sólo faltarán ‘detalles’ para concluir la obra.

La construcción de este SUM arrancó durante la gestión anterior y se detuvo por falta de recursos. El actual Gobierno municipal la retomó y logró un importante avance. Primero se abocó a la construcción del piso, y ahora va por el techo. ‘Esta obra se hace en un 100% con fondos municipales que nos llegan de la coparticipación. Ahora, estamos abocados a terminar el techo, una de las partes vitales de esta obra’, dijo Jalife.

Con ayuda de una grúa, se está colocando la estructura metálica que consiste en vigas metálicas de gran peso que sin el uso de esta máquina sería imposible colocar, especialmente por la gran altura de los muros del SUM. Una vez que las vigas están en su lugar, el personal se encarga de amurarlas y soldarlas, es por este motivo que se trata de un trabajo lento y minucioso que se debe realizar con mucho cuidado.

Jalife dijo que tras colocar la estructura, se comprarán los paneles que se atornillarán en las vigas metálicas para conformar el techo. Y que posteriormente se comenzará con la instalación eléctrica y demás detalles para que el SUM quede listo. Pero, que desconoce cuándo estará listo el salón para comenzar a funcionar. ‘Avanzaremos de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria y financiera, aunque les aseguramos a los vecinos que la obra no se va a detener. Que siempre vamos a destinar una partecita del presupuesto para su continuidad’, sostuvo el intendente.

Este SUM se encuentra dentro del predio del Complejo Balneario Municipal y se utilizará para la realización de actividades turísticas como las ferias de artesanos y emprendedores; culturales, artísticas, deportivas y sociales. ‘Este será un espacio para los vecinos y también para desarrollar actividades vinculadas a todos los programas que lleva adelante el municipio para el bien de toda la comunidad’, agregó el intendente.