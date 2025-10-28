En 25 de Mayo brindan atención psiquiátrica, psicológica y psicopedagógica gratuita a alumnos de todos los niveles Es a través del programa municipal Psicoaprender que funciona con un abordaje integral e interdisciplinario, al que analizan ampliar debido a una alta demanda

El municipio de 25 de Mayo desarrolla una propuesta ‘innovadora’ que apunta a atender los problemas de salud mental de los estudiantes. Se trata del programa municipal Psicoaprender que ofrece atención psicológica, psiquiátrica y psicopedagógica gratuita a los alumnos de todos los niveles que asisten a escuelas del departamento. Este abordaje integral e interdisciplinario se lleva a cabo en cada una de las localidades de la comuna. Patricia Carmona, a cargo de la Asesoría Técnica de Gobierno, dijo que se busca ampliar este programa debido a la alta demanda.

La funcionaria dijo que el Psicoaprender estuvo destinado a alumnos primarios y secundarios en sus inicios, pero que ahora también incluye a estudiantes que asisten a los CENS y a Escuelas de Capacitación Laboral. ‘Es un programa innovador con implementación de consultorios gratuitos de psicología, psiquiatría y psicopedagogía que brinda atención clínica a los alumnos y que trabajo de modo interdisciplinario con otras áreas municipales como la de Salud y Acción Social’, dijo Carmona.

Carmona agregó que actualmente, este programa brinda atención clínica a 59 estudiantes de diferentes niveles, y que hay 40 en lista de espera para acceder a la atención y demás servicios que incluye el mismo. ‘A través de este programa y en coordinación con Salud Pública se les consigue medicación gratuita a los alumnos que la necesitan como también turnos con otros especialistas como fonoaudiólogos, neurólogos y nutricionistas, por ejemplo. Como creció tanto la demanda, estamos analizando la posibilidad de ampliar el programa con la incorporación de más profesionales’, dijo la funcionaria.

A través de Psicoaprender, no sólo se brinda atención médica y contención a los estudiantes que presentan alguna problemática relacionada a la salud mental, sino que también se promueven actividades extraescolares basadas en el ocio recreativo, generando aprendizajes significativos que fortalecen el desarrollo integral de los pacientes. Además, se desarrollan talleres con padres y madres para fortalecer los vínculos familiares y el acompañamiento escolar.

Carmona dijo que para poder llegar a más estudiantes con este servicio, el programa Psicoaprender también funciona de manera itinerante visitando cada una de las localidades del departamento (Villa Santa Rosa, La Chimbera, Tupelí, Las Casuarinas, etc.), brindando atención y las demás prestaciones incluidas en esta propuesta sanitaria. Los profesionales, además, realizan operativos territoriales en distintos espacios educativos y barrios periféricos, respondiendo a convocatorias específicas para abordar diversas situaciones.