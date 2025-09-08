En Caucete construirán una capilla en honor a Carlo Acutis: será la primera en San Juan, en un terreno donado y con la ayuda de la gente La obra pertenece a la Parroquia Cristo Rey y contempla además la construcción de un comedor para más de 50 niños.

El sueño comenzó a concretarse en el 2021 cuando el Arzobispado decidió cederle a la Parroquia de Caucete el terreno donado por una persona que prefirió permanecer en el anonimato. Este fue el puntapié para armar un proyecto que combina solidaridad y espiritualidad. Gracias a esta donación y la iniciativa del padre Martín Nacusi, que en ese entonces estaba en la Parroquia Cristo Rey, surgió la idea de levantar en este predio la sede para el comedor La Esperanza y la primera capilla de la provincia en honor a Carlos Acutis. Ya se construyó parte de estas dependencias y gracias a la solidaridad de la gente.

Tras la donación del terreno comenzó a plasmarse el proyecto de construir la sede de este comedor de Cáritas Cristo Rey y de la capilla de Carlos Acutis. ‘Gracias al padre Martín comenzó este sueño. La idea era tener un lugar para el merendero y un templo en honor de Carlo Acutis, a quien elegimos como nuestro patrono’, dijo Marcelo Oropel, del comedor La Esperanza.

El hombre dijo que tanto la comunidad parroquial como la de Cáritas Cristo Rey comenzaron a realizar diferentes actividades para recaudar fondos, desde ferias americanas y peñas, aunque el gran aporte a la causa provino de gente que decidió apadrinar esta obra.

Oropel dijo que también se contó con la colaboración de arquitectos que realizaron los planos de la obra ad honorem. Y que gracias a toda esta ayuda arrancó la construcción de las primeras dependencias. ‘Pudimos construir un depósito, un baño y una galería donde, por ahora, funciona el comedor al que asisten más de 50 chicos. Ya tenemos parte del material para arrancar con la segunda etapa de la obra que consiste en construir la cocina y el comedor’, dijo el hombre.

Posteriormente, según contó oropel, comenzará la construcción de la capilla en honor a Carlo Acutis, donde se colocará la imagen de este joven que falleció a los 16 años y que el pasado domingo canonizó el Papa León XIV. Es la imagen que donó el padre Martín Nacusi, el propulsor de este proyecto. ‘El 15, 16 y 17 de octubre vamos a celebrar un Triduo en honor a este santo que culminará con una procesión el día 18, por las inmediaciones del predio donde se levantará su templo’, dijo Oropel.

Cómo ayudar

Quienes quieran colaborar con materiales, mano de obra o dinero, se pueden comunicar al 2644512081 (Marcelo Oropel) o al 2645107688 (Lucy Riveros). También pueden realizar una transferencia al Alias: ‘comedoresperanza.mp’ o acercarse al predio donde se construirá el comedor y la capilla que se ubica en calles Juan José Bustos y Rioja, en Caucete.