En cuatro departamentos habrá caminatas y maratones para concientizar sobre el cáncer de mama La primera se realizará en el departamento 25 de Mayo, dentro de un par de horas.

Octubre es el mes de lucha y concientización sobre el cáncer de mama y, en este marco, se realizarán diferentes actividades. Mañana, se realizará la tradicional caminata organizada por el Gobierno, ‘Juntas contra el cáncer de mama’. La largada será a las 11, desde el Estadio Aldo Cantoni. Pero, no será la única. En otros 3 departamentos también habrá actividades similares y con el mismo objetivo.

En 25 de Mayo. Realizarán esta tarde la caminata contra el cáncer de mama. Será en las Casuarinas, desde las 17. La concentración será en Plaza Laprida. Luego de esta propuesta atlética, se podrá participar de clases abiertas de ritmos latinos y aerobics; de feria de emprendedores y artesanos locales; espectáculos artísticos y sorteos.

En 9 de Julio. Mañana, 18 de octubre, se realizará la segunda edición del Maratón contra el Cáncer de Mama, una propuesta deportiva participativa con el objetivo de que toda la familia participe. Por este motivo incluirá un recorrido de 1 kilómetro caminando y otro de 3 corriendo. La concentración será a las 18, en la plaza departamental. Aún hay tiempo de inscribirse scaneando el código QR que está en las redes sociales del municipio. Habrá puestos de hidratación y seguridad médica. Al finalizar el maratón comenzarán los festejos del Día de la Madre con shows, música y sorteos de regalos.

En Zonda. El 23 de octubre se llevará a cabo el Maratón Octubre Rosa, una propuesta participativa y para todas las edades, que incluirá una categoría Kids para que los niños también sean protagonistas en esta jornada de concientización. La concentración será a la 18, en la Plaza Filomeno Atampiz. Posteriormente habrá clase de zumba y actividades recreativas. Llevar una prenda rosa y mate.