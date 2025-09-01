La tormenta de Santa Rosa hizo mucho daño en San Juan, principalmente en casas humildes de caña, nylon y adobe de los diferentes departamentos. La lluvia comenzó en la madrugada del sábado y se extendió de manera continua hasta el domingo al mediodía.

Si bien al cierre de la edición papel de Diario de Cuyo, el número de asistidos ascendía a los 3.000, este lunes en la mañana confirmaron que fueron en total 5.103 familias que recibieron ayuda por parte del Ministerio de Familia y Desarrollo Humano.

La ayuda no sólo llegó a las manos de las familias a través del personal técnico de diferentes dependencias ministeriales, sino que además se entregaron diferentes provisiones a los municipios de Albardón, San Martín, Ullum, Rawson, Zonda, Sarmiento y Capital. Entre otros casos, en este contexto, se ha asistido puntualmente a familias de pueblos originarios asentados de Sarmiento, 25 de mayo y Caucete y a los damnificados por un incendio en Villa Etelvina, en Caucete, la noche del sábado 30 de agosto.

También destacaron el trabajo interministerial y explicaron que desde todas las áreas se pusieron a disposición más de 100 movilidades para agilizar y facilitar el envío.

Según los registros, la asistencia se ha realizado de la siguiente manera:

  • Capital 220 familias
  • 25 de mayo 509 familias
  • Albardón 225 familias
  • Chimbas 833 familias
  • Sarmiento 215 familias
  • Pocito 379 familias
  • Caucete 810 familias
  • Santa Lucía 200 familias
  • Zonda 120 familias
  • Ullum 220 familias
  • Rivadavia 183 familias
  • 9 de julio 270 familias
  • Angaco 150 familias
  • Rawson 469 familias
  • San Martín 250 familias
  • Pueblos originarios (25 de mayo, Sarmiento, Caucete) 50 familias

