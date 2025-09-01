Un total de 5.103 familias de San Juan recibieron asistencia por la lluvia: Chimbas, el más afectado Desde el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano informaron sobre el trabajo que realizaron por el temporal de Santa Rosa.

La tormenta de Santa Rosa hizo mucho daño en San Juan, principalmente en casas humildes de caña, nylon y adobe de los diferentes departamentos. La lluvia comenzó en la madrugada del sábado y se extendió de manera continua hasta el domingo al mediodía.

Si bien al cierre de la edición papel de Diario de Cuyo, el número de asistidos ascendía a los 3.000, este lunes en la mañana confirmaron que fueron en total 5.103 familias que recibieron ayuda por parte del Ministerio de Familia y Desarrollo Humano.

La ayuda no sólo llegó a las manos de las familias a través del personal técnico de diferentes dependencias ministeriales, sino que además se entregaron diferentes provisiones a los municipios de Albardón, San Martín, Ullum, Rawson, Zonda, Sarmiento y Capital. Entre otros casos, en este contexto, se ha asistido puntualmente a familias de pueblos originarios asentados de Sarmiento, 25 de mayo y Caucete y a los damnificados por un incendio en Villa Etelvina, en Caucete, la noche del sábado 30 de agosto.

También destacaron el trabajo interministerial y explicaron que desde todas las áreas se pusieron a disposición más de 100 movilidades para agilizar y facilitar el envío.

Según los registros, la asistencia se ha realizado de la siguiente manera:

Capital 220 familias

25 de mayo 509 familias

Albardón 225 familias

Chimbas 833 familias

Sarmiento 215 familias

Pocito 379 familias

Caucete 810 familias

Santa Lucía 200 familias

Zonda 120 familias

Ullum 220 familias

Rivadavia 183 familias

9 de julio 270 familias

Angaco 150 familias

Rawson 469 familias

San Martín 250 familias

Pueblos originarios (25 de mayo, Sarmiento, Caucete) 50 familias

Fotos: Ministerio de Familia y Desarrollo Humano.-