La tormenta de Santa Rosa hizo mucho daño en San Juan, principalmente en casas humildes de caña, nylon y adobe de los diferentes departamentos. La lluvia comenzó en la madrugada del sábado y se extendió de manera continua hasta el domingo al mediodía.
Si bien al cierre de la edición papel de Diario de Cuyo, el número de asistidos ascendía a los 3.000, este lunes en la mañana confirmaron que fueron en total 5.103 familias que recibieron ayuda por parte del Ministerio de Familia y Desarrollo Humano.
La ayuda no sólo llegó a las manos de las familias a través del personal técnico de diferentes dependencias ministeriales, sino que además se entregaron diferentes provisiones a los municipios de Albardón, San Martín, Ullum, Rawson, Zonda, Sarmiento y Capital. Entre otros casos, en este contexto, se ha asistido puntualmente a familias de pueblos originarios asentados de Sarmiento, 25 de mayo y Caucete y a los damnificados por un incendio en Villa Etelvina, en Caucete, la noche del sábado 30 de agosto.
También destacaron el trabajo interministerial y explicaron que desde todas las áreas se pusieron a disposición más de 100 movilidades para agilizar y facilitar el envío.
Según los registros, la asistencia se ha realizado de la siguiente manera:
- Capital 220 familias
- 25 de mayo 509 familias
- Albardón 225 familias
- Chimbas 833 familias
- Sarmiento 215 familias
- Pocito 379 familias
- Caucete 810 familias
- Santa Lucía 200 familias
- Zonda 120 familias
- Ullum 220 familias
- Rivadavia 183 familias
- 9 de julio 270 familias
- Angaco 150 familias
- Rawson 469 familias
- San Martín 250 familias
- Pueblos originarios (25 de mayo, Sarmiento, Caucete) 50 familias
Fotos: Ministerio de Familia y Desarrollo Humano.-