En el Hospital Rawson festejaron el Día del Niño con shows, música y muchos regalos para los chicos La Cooperadora del Hospital y las voluntarias de CUVHONI fueron las organizadoras del evento.

No hizo falta subirle el volumen a la música infantil que sonaba de fondo, para que los niños comenzaran a copar los jardines internos del Hospital Rawson. Ya sabían que a las 10 arranca el gran momento: el festejo del Día del Niño que disfrutaron a pleno con baile, shows y muchos regalos. Esta celebración fue organizada por la Cooperadora del Hospital Rawson y las voluntarias de CUVHONI.

Las primeras en aparecer en escena y encender la alegría de los chicos fueron la payamédicas con sus trajes coloridos y narices rojas. Ellas se encargaron de animar a los chicos, y a los grandes, con sus deseos de ‘buena energía’ y con piruetas que contagiaron el entusiasmo a todos los presentes, incluso a los chicos que acaban de salir de la consulta médica por alguna afección respiratoria y que no quisieron perderse el festejo.

Con sorpresa, los chicos se agolparon alrededor de la pista improvisada en los jardines del Hospital para escuchar un minirecital del Coro Preparatorio de Niños, de la Universidad Nacional de San Juan que quisieron participar de las actividades para regalarles un lindo momento a sus pares y hasta al personal médico que llegó hasta el lugar y se quedó sólo un par de minutos para escuchar al este coro de niños.

Entre los shows, los chicos presentes también pudieron disfrutar de jugo fresco y de alfajores y golosinas que las organizadoras del evento repartieron a todos. También participaron del sorteo de bicicletas, triciclos, andarinas, pelotas, peluches y muchos regalos más que fueron donados por particulares y comerciantes para agasajar a los niños.