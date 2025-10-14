En Iglesia construirán el primer parador náutico para fomentar el turismo Estará en el Dique Cuesta del Viento y funcionará como un club deportivo que ofrecerá diferentes instalaciones y servicios.

El municipio de Iglesia trabaja en un nuevo proyecto turística que tiene por objetivo ampliar la oferta turística para fomentar esta actividad en el departamento. Se trata de la construcción de un parador náutico, en el Dique Cuesta del Viento, que funcionará como un club deportivos con diferentes instalaciones y servicios. Fany Perna, secretaria de Turismo de esta comuna, dijo que ya se ‘esta en camino a la concresión’ de este nuevo espacio que será un complemento de la Escuela Aventura Municipal.

Esta parador ocupará un espacio en la zona de Bahía de Los Troncos, en el Dique Cuesta del Viento, en Rodeo. ‘El municipio logró que Recursos Energéticos le cediera esta espacio para construir el parador naútico. A partir de entonces comenzamor a elaborar el proyecto que es bastante ambicioso en cuanto a las instalaciones y servicios que pretendemos que ofrezca’, sostuvo Fany Perna, quien agregó que ahora se espera la aprobación de los planos para comenzar con la obra.

La funcionarioa dijo que este parador náutico tendrá un área de protección contra el viento y el Sol para garantizar la comodidad de los usuarios; un salón de usos múltiples destinado a reuniones, capacitaciones y eventos deportivos; baños y vestuarios adecuados para los deportistas y visitantes; espacio de guardado de equipamiento deportivo para facilitar la práctica de los deportes náuticos y de aventura; una cantina o área gastronómica con servicio de venta de comidas y bebidas saludables que funcionará a concesión; y un área de estacionamiento para vehículos y transporte de equipos. Además, contará con una plaza de juegos y espacios verdes para la recreación de los niños y de todo la familia, con un half-pipe para la práctica de skate.

El proyecto del parador también contempla la accesibilidad universal para garantizar que todas las personas, incluidas aquellas con movilidad reducida o discapacidades físicas, puedan disfrutar de las instalaciones sin limitaciones. Fany Perna dijo qye con este objetivo se prevé la incorporación de rampas, senderos accesibles y baños adaptados.

A esto se suma sustentabilidad y el uso de energías renovables. ‘Conscientes del impacto ambiental, el proyecto integrará el uso de energías renovables y soluciones ecológica como paneles solares para la generación de energía eléctrica, baños con biodigestores para el tratamiento de residuos, y gestión sostenible del agua y de los residuos, minimizando la huella ambiental del parador. Es un proyecto muy importante por eso tratamos de contemplar todos estos aspectos’, dijo Perna.