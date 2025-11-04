En minutos se agotaron los lugares para presenciar las charlas inspiracionales del FNS Forum, pero pondrán pantallas gigantes para que todos las sigan Las mismas se ubicarán fuera del edificio el 19 de noviembre para ver y escuchar a tres destacados referentes del ámbito deportivo, empresarial y de la tecnología.

La expectativa generada por las Charlas Inspiracionales del FNS Forum fueron superadas. En escasos minutos se agotaron todas las plazas disponibles en el Centro de Convenciones Barrena Guzmán para presenciar las charlas inspiracionales a cargo de una leyenda del hockey argentino, Luciana Aymar; el reconocido empresario inmobiliario Beltrán Briones; y la influencer en tecnología Sofía Contreras. Debido a que muchas personas no consiguieron un lugar para presenciar estas charlas, el Ministerio de Producción decidió instalar pantallas gigantes fuera del edificio para que todos puedan participar de las mismas.

Desde el Ministerio de Producción informaron que las pantallas se instalarán en los jardines del Centro de Convenciones para garantizar que todo el público pueda seguir las charlas en directo. Se trata de pantallas de 3 metros de base por 2 metros de altura que se ubicarán en el Hall central del edificio y en los jardines externos. Las mismas funcionarán el 19 de noviembre desde las 17, ocasión en la que se desarrollarán las charlas inspiracionales del FNS Forum.

La primera mitad de las entradas para participar de estas charlas se liberó ayer al mediodía y se agotó en apenas tres minutos. Hoy, a partir de las 8 se habilitó la segunda mitad del cupo para el Centro de Convenciones y en un tiempo récord de seis minutos se agotaron. Es importante destacar que la entrada a todo el evento, incluyendo el acceso a las zonas con pantallas, es completamente gratuita. El acceso a la sala principal será por orden de llegada hasta agotar el cupo.

El FNS Forum es un espacio integral de networking y liderazgo que combinará tres eventos en dos intensos días. Uno de estos eventos son las charlas inspiracionales, destinas especialmente a los jóvenes, ya que son una iniciativa que combina liderazgo, innovación y experiencias transformadoras, contando con la participación de figuras de primer nivel como Aymar, Briones y Contreras que contarán su experiencias para lograr el éxito alcanzado.