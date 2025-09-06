En Pocito inauguraron la segunda etapa del Paseo La Rinconada con nueva iluminación y más seguridad Durante el acto de inauguración el intendente, Fabián Aballay, anunció las nuevas obra que se vienen en el departamento.

Los vecinos de Pocito cuentan con un nuevo espacio para pasear y realizar actividades recreativas. El municipio dejó inaugurada la segunda etapa del Paseo La Rinconada, que abarca un tramo de 350 metros sobre Calle Aberastain al Sur de Calle 14. Las obras que se realizaron en este parte del paseo están pensadas para brinda mayor comodidad y seguridad a los vecinos. El acto inaugural estuvo encabezado por el intendente, Fabián Aballay, quien anunció nuevas obras.

En esta etapa del Paseo La Rinconada se colocaron 24 luminarias LED de 150 watts de potencia, lo que mejoró notablemente la iluminación y la seguridad del sector. Además, se realizó banquina hormigonada en el lateral oeste de calle Antonino Aberastain, lo que amplió la calzada en 3 metros. También se impermeabilizaron desagües, se construyeron cordones y, frente a la escuela Rudecindo Rojo, se entubó la cuneta para brindar mayor seguridad a los estudiantes. El espacio cuenta ahora con bancos y dos paradores de colectivos con iluminación, pensados para el uso diario de la comunidad.

La primera y segunda etapa de remodelación del Paseo La Rinconada estuvieron a cargo de la Cooperativa de Trabajo El Abanico, del propio departamento. La segunda fase demandó cuatro meses de ejecución y la participación directa de 15 trabajadores, además de 25 personas de forma indirecta. El monto de la obra se pagó en un 100% con fondos municipales.

Durante la inauguración, Fabián Aballay dijo que ‘Estamos inaugurando dos obras por semana, fruto de la administración municipal. Para nosotros es una gran alegría poder recorrer cada uno de los distritos que tiene nuestro departamento, cortando una cinta e inaugurando una obra pública más’. El intendente adelantó que las próximas obras a inaugurar incluyen la remodelación de la Plaza del Barrio Aberastain, en Carpintería, así como el ingreso y la nueva luminaria LED de Villa Elisa y Villa Aberastain, en la zona centro del departamento.