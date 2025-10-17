En Pocito visitan a los vecinos para crear conciencia ambiental y recolectar materiales reciclables Es en el marco de una campaña municipal que reinició la actual gestión con recorrida por todos los barrios.

Los objetivos son claros. Por un lado, lograr que los vecinos conozcan las pequeñas acciones que contribuyen con el cuidado del medio ambiente y, por otro, recolectar materiales reciclables. Se trata de la campaña ‘Pocito + limpio’ que este año reinició la actual gestión de gobierno y que incluye visita a los diferentes barrios del departamento para realizar acciones conjuntas con la comunidad.

Anabel Millán, de la Oficina de Servicios, de la Municipalidad de Pocito, dijo que cada martes se visita un barrio distinto con diferentes propuestas. ‘Nos instalamos en las plazas donde realizamos charlas informativas y de concientización para lograr entusiasmar a los vecinos en la práctica de algunas acciones sencillas que contribuyen enormemente con el cuidado del medio ambiente’, dijo Millán.

En cada encuentro, los vecinos aprenden sobre recolección diferenciada, la manera correcta de manejar los residuos, etc. Muchas de las charlas sobre estos temas están a cargo de mujeres que trabajan en la recolección de residuos. ‘Ya hemos visitado unos 8 barrios y continuaremos porque la idea es llegar a todos los sectores del departamento con esta propuesta’, dijo Millán.

En cada visita, los vecinos también la posibilidad de participar de un ecocanje, entregando materiales reciclables a cambio de compost. Además, pueden dejar los envases plásticos en una estructura metálica gigante con forma de botella, mientras que las latas, cartones y vidrios los dejan en diferentes bolsas. Incluso puede llevar pilas y baterías de teléfonos en desuso para depositarlas en un recipiente especial que lleva el municipio. ‘Todo el material que recolectamos durante las visitas de la campaña es trasladado el Parque de Tecnologías Ambientales’, explicó Millán.

La próxima salida de ‘Pocito + limpio’ será el próximo martes 21 de octubre, con destino a la plaza del Barrio Rinconada II (en calles 21 de abril y Mestanza), de 8 a 13. Millán agregó que los vecinos se pueden enterar de los lugares que visitará el municipio a través de las redes sociales.