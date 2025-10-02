En Rawson abrieron las inscripciones para capacitarse gratis en diferentes oficios: entérate cuál es la oferta y dónde inscribirte Son los que se dictan en el marco de la Escuela Municipal de Capacitación RawTex.

El municipio de Rawson sigue apostando a generar oportunidades para que los vecinos inicien su propio emprendimiento o pequeña empresa. En este marco, la Escuela Municipal de Capacitación RawTex abrió hoy las inscripciones online para participar de una nueva edición de cursos y talleres gratuitos.

Este programa, impulsado por la Secretaría de Desarrollo Humano Integral y la Dirección de Economía Social, busca fortalecer la formación en oficios y brindar más oportunidades de inserción laboral y emprendimiento. Los interesados deberán inscribirse de manera online a través del siguiente link: rwsn.ar/fase2rawtex. Los cupos son limitados.

Los cursos incluyen sublimación, peluquería, barbería, tapicería, bordado mexicano, tejido, artes visuales y reciclado, diseño de indumentaria, electricidad, cerámica artesanal, marroquinería, manicura, pedicura, panificación y textil. Se dictarán en distintas sedes del departamento, con amplia cobertura de líneas de colectivos de la RedTulum.

Esta oferta de cursos y talleres gratuitos está destinada a vecinos y vecinos que acrediten su domicilio en Rawson. Durante 2024, más de 4.000 personas se capacitaron en la Escuela Municipal de Capacitación RawTex, mientras que en 1.800 lo hicieron en la primera mitad del 2025.