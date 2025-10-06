En Rivadavia celebraron el aniversario de un barrio con el anuncio de nuevas obras Fue en el Jardin Policial donde el intendente Miodowsky dijo que se construirá un nuevo playón deportivo.

El municipio de Rivadavia avanza con obras para mejorar la calidad de vida de los vecinos. Ahora le toca el turno al Barrio Jardín Policial y a la Villa Chacabuco. Así lo anunció el intende, Sergio Miodowsky, cuando participó del 50mo aniversario del barrio mencionado donde se construirá un nuevo playón deportivo. Mientras que para la villa habrá nuevo pavimento.

El intendente participó de los festejos del Barrio Jardín Policial y anunció una serie de obras que fortalecerán la infraestructura barrial y los servicios municipales. Entre ellas, se destaca la construcción de un nuevo playón deportivo, pensado para el uso múltiple por parte de niños, jóvenes y familias. A este se suma la próxima apertura de dependencias del Registro Civil y del Municipio en el barrio.

Estas nuevas oficinas permitirán que los vecinos realicen trámites y gestiones sin necesidad de trasladarse lejos de sus hogares, garantizando un servicio más ágil y cercano. ‘Vamos a construir un playón deportivo para los chicos y las familias, y además vamos a gestionar la apertura de dependencias para que los vecinos puedan hacer sus trámites cerca de casa’, explicó el funcionario para mostrar el avance de obras para todos los vecinos del departamento.

En este marco, el intendente Sergio Miodowsky también recorrió la Villa Chacabuco, en Marquesado, donde anunció el inicio de un proyecto largamente esperado por los vecinos, el pavimento para toda la villa, dentro del Programa Provincial de Pavimentos Urbanos. Esta obra responde a un pedido histórico y permitirá mejorar la circulación, la seguridad vial y la calidad de vida en la zona. ‘Este es un pedido histórico de los vecinos y hoy podemos dar la respuesta: vamos a concretar el pavimento que mejorará la circulación, la seguridad y la vida diaria de cada familia’, aseguró el jefe comunal.