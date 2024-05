En San Juan dicen que hay unos 130 comedores menos que en la gestión anterior, pero que no hay pruebas para hablar de que eran “fantasma” La gestión de Milei detecto que "unos 1.200" eran truchos y en gobiernos anteriores se les giró dinero y alimentos.

La gestión de Javier Milei encaró una investigación para saber si no había fraude en la ayuda social que entregaba el Gobierno a comedores. En este sentido, la Justicia y las autoridades de los ministerios de Capital Humano y de Seguridad de la Nación revelaron que creen que “unos 1.200” funcionaban de forma irregular, es decir, que o se quedaban con plata o los alimentos, o que directamente eran “fantasmas”.

En San Juan, el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano apenas asumió realizó una depuración del listado que recibió de la gestión uñaquista. “Armamos una oficina para ir recepcionando toda la información que venía del tema de merenderos. Empezamos a tener contacto con la gente, también fuimos supervisando y visitando. Es decir que, digamos, nos hemos ido adelantando este trabajo y hoy en día tenemos la cantidad de merenderos relevada”, explicó el titular de área, Carlos Platero, en una entrevista en Radio Sarmiento.

El funcionario reconoció que apenas llegaron les informaron que había unos 330 que recibían ayuda del Estado provincial, pero que “en estos momentos son alrededor de 200”. Aseguró que “algunos merenderos mudaron a otro lado o dejaron de asistir porque venían pocos niños, no sé cuál es el motivo”, afirmó.

Platero habla que lo que buscaron fue un “ordenamiento” pero que no puede asegurar que hubo irregularidades. “Yo no puedo decir una problemática así exacta que recibían y no le daban la leche a los niños. Por eso no lo estoy denunciando”, afirmó el ministro.

Y fue más allá al afirmar que “no puedo decir que eran fantasma o cosas así porque no lo sé”. Si dijo que no tenían una base de datos dejada por la gestión uñaquista.