En San Juan se registran 1.130 casos de sífilis: la mayoría de los pacientes tiene entre 20 y 39 años Estos datos se dieron a conocer en el marco del Día Mundial del Preservativo que se conmemora cada 13 de febrero.

En 2025, hubo un histórico aumento de sífilis a nivel país, con más de 55.000 casos confirmados, un 71% más que en años anteriores. El fundamento: el poco uso de preservativo. Y San Juan no está ajena a esta realidad. En el lapso de 3 años, la cantidad de casos creció en un 61%, según datos oficiales. La mayoría de los pacientes tiene entre 20 y 39 años. Estos datos se dieron a conocer en el marco del Día Mundial del Preservativo que se conmemora cada 13 de febrero.

Según los datos proporcionados por el doctor Miguel Rueda, al frente del Programa Provincial de VIH, dependiente del Ministerio de Salud, dijo que actualmente hay 1.130 casos de sífilis registrados en la provincia. Mientras que en el 2025 fueron unos 900 y en el 2024, 700, lo que muestra un incremento del 61% en tres años. ‘Se registran más casos, pero también se debe a que actualmente es más fácil y rápido llegar al diagnóstico’, sostuvo el profesional.

El Ministerio de Salud realiza charlas de prevención de enfermedades de transmisión sexual en diferentes instituciones.

Rueda agregó que ahora no sólo existe el método convencional de laboratorio donde se realizan extracciones de sangre, sino también testeo que en 15 minutos arrojan los resultados y que permiten iniciar un tratamiento inmediato de esta enfermedad. “A través de un pinchazo en el dedo podemos tener una primer resultado. Si la muestra da negativo se descarta, pero si la muestra da reactiva, automáticamente se le hace una extracción de sangre a la persona para corroborar el diagnóstico, sin que el paciente debe trasladarse al laboratorio, y con la posibilidad de iniciar un tratamiento precoz”, sostuvo el médico.

A diferencia de los números a nivel país que muestran que la mayoría de los casos positivos de sífilis es en adolescentes, en San Juan, la mayor parte se da en personas de entre 20 y 39 años. Y que sólo el 7% de los casos afecta a chicos de entre 15 y 19 años, según los datos que maneja el Ministerio de Salud.

En este contexto, Rueda hizo hincapié en la importancia del uso de preservativo durante las relaciones sexuales, ya que es el método más efectivo para prevenir esta enfermedad. Al respecto recordó que en todos los centros de salud de la provincia se entregan gratis, como también durante los testeos de enfermedades de transmisión sexual (VIH, sífilis y hepatitis virales) y en algunos eventos deportivos.