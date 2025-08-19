En San Juan toman cartas en el asunto sobre el lote de tomates triturados prohibido por la ANMAT Detectaron la posible presencia de parásitos en lotes de tomate triturado. Defensa al Consumidor de San Juan trabaja en el seguimiento del caso.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) emitió una advertencia preventiva sobre el consumo de un lote de cajas de tomate triturado, ante la detección de organismos “que parecieran gusanos, pero al microscopio se trataría de microstomum sp.” en unidades distribuidas en escuelas.

El caso se conoció tras denuncias de familias del municipio de Rojas, provincia de Buenos Aires, que recibieron el producto en la distribución escolar. La investigación abarca tanto a Mendoza, donde se elabora y distribuye el alimento, como a Buenos Aires y resto del país, para coordinar acciones entre jurisdicciones.

Tomate triturado, libre de gluten, marca Marolio, peso neto 500g, RNPA N° 13-061695, Lote L25114 con vencimiento en abril de 2027, elaborado por MAROLIO SA en Empedrado 2571, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, RNE N° 13010369, producto de Mendoza.

Ante esta situación, la ANMAT recomendó a la población que tenga en su poder el lote mencionado que se abstenga de consumirlo y lo entregue a la autoridad sanitaria local. Asimismo, solicitó a los comercios suspender su comercialización y contactar a sus proveedores.

En la provincia de San Juan, la Dirección de Defensa al Consumidor ya trabaja en el seguimiento del tema y coordina medidas para proteger a los consumidores locales.

La directora del organismo, Fabiana Carrizo menciono que “luego de tomar conocimiento de la resolución de ANMAT, donde se prohíbe este tomate triturado. Es un solo lote que ha salido que ya está identificado, tenemos que sacarlo de comercialización. Nosotros hoy hemos estado abocados en los mayoristas donde solamente un mayorista lo tiene, que es la empresa Maxi Consumo, quien ya lo sacó de circulación”.

Desde Defensa al Consumidor siguen supervisando supermercados que puedan tener en sus góndolas este producto.