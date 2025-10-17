En Ullum lanzaron un programa para que los vecinos se conviertan en preventores de salud El municipio junto a la Dirección de Prevención de Consumos Problemáticos dictará un ciclo de talleres para el Abordaje Integral de las Juventudes.

Con el objetivo de fortalecer el trabajo territorial y comunitario, se lanzó en el deparamento de Ullum una nueva instancia de Formación con Preventores en Salud. Esta iniciativa se da en el marco de la Planificación del Ciclo de Talleres orientado a profesionales, referentes sociales y actores comunitarios que trabajan con juventudes y adolescencias. Cualquier vecino mayor de 18 años puede sumarse a esta propuesta.

El intendente, David Dominguez, dijo que este espacio formativo articulado entre el municipio y provincia busca generar un entorno de intercambio y reflexión, donde la comunidad joven comparta conocimientos, experiencias e información sobre las principales problemáticas sociales que atraviesan a las generaciones. Pero, que también participen como agentes transformadores proponiendo proyectos de solución.

Los principales objetivos de la Formación con Preventores en Salud son generar un espacio participativo para compartir experiencias y conocimientos sobre las realidades que viven adolescentes y jóvenes. Abordar temas clave como los cambios en la adolescencia, consumos problemáticos, salud integral, perspectiva de género, inteligencia emocional, salud mental y violencias. Y fomentar estrategias de abordaje y consulta desde una participación activa, promoviendo el surgimiento de nuevos encuentros y redes de trabajo.

Esta actividad busca involucrar a la comunidad en una política de promoción de la salud con enfoque integral, comunitario y de derechos, reconociendo la importancia de acompañar a las juventudes desde una mirada empática, inclusiva y transformadora.

Los interesados en participar esta formación deben ser mayores de 18 y pueden inscribirse en el siguiente link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSft_dZ-hJjfV3ZpeyqJs3QW72pxw3DDOkNWJvcVJoqenGJNzg/viewform