En Valle Fértil más familias emprenden la crianza de conejos para contribuir con la economía familiar El municipio del departamento junto a la Agencia INTA realizó una nueva entrega de estos animales.

Hace poco más de un año que el municipio puso en marcha una estrategia para impulsar la cría de conejos para consumo o para su comercialización. Junto a la Agencia INTA del departamento comenzó con la entrega gratis de estos animales a los vecinos para que iniciaran su propio emprendimiento. Actualmente, son más de 100 las familias vallistas las que se dedican a esta actividad. Hace un par de días se realizó una nueva entrega de conejos.

La Dirección de Ambiente y Producción, de la Municipalidad de Valle Fértil, junto a la Agencia INTA, llevó a cabo una nueva entrega de conejos en la comunidad, en el marco del programa municipal que fomenta su crianza para que las familias puedan producir carne de alta calidad, rica en proteínas y a bajo costo, ya que estos animales se alimentan de restos de verduras, hojas de mora y de algunos pastos que crecer en las acequias. Y ya son más las familias que, gracias a este programa, iniciaron su propio emprendimiento.

En esta ocasión, la entrega gratuita de conejos estuvo dirigida a vecinos de la Villa San Agustín, quienes recibieron una pareja de estos animales, además de una breve capacitación sobre la alimentación y cuidados que se les debe proporcionar, como también algunos consejos sobre la comercialización de esta carne.

En la entrega estuvo presente el jefe de la Agencia INTA Valle Fértil, Pablo Vitale, y el Director de Ambiente y Producción Alejandro Páez y su equipo de trabajo.