En Zonda, los chicos practican Funcional para estimular y mejorar su crecimiento físico y cognitivo Participan en las clases gratuitas que dicta el área de Deportes del municipio de este departamento.

Es una disciplina que está de moda en los gimnasios y que consiste en trabajar los diferentes músculos a través de un circuito, muy elegida por los adultos que quieren tener un entrenamiento de alto rendimiento. Pero, en Zonda son los niños quienes la practican. Es Funcional que incluye ejercicios para estimular y mejorar el crecimiento físico y cognitivo. Participan en las clases gratuitas que incluye la oferta deportiva del municipio de este departamento.

Los chicos utilizan diferentes elementos para realizar un circuito de Funcional. Sacha Da Silva es el profesor a cargo de las clases de Funcional en la que actualmente participan unos 30 chicos. Dijo que la idea de que los chicos practiquen esta disciplina surgió de buscar propuestas que contribuyan a su sano crecimiento. ‘Todos los años le municipio planifica las actividades deportivas y recreativas para niños y adultos. Esta vez, le propuse a Eugenia Flores, la profesora a cargo del área, darles Funcional a los chicos. Así lo hicimos por todos los beneficios que les da. El programa se llama Funcional Kids’, dijo Sacha.

El profesor contó que esta disciplina no sólo prepara a los chicos para la práctica de algún deporte, sino que también estimula y mejora su crecimiento físico, ya que los ejercicios trabajan la capacidad motora, el equilibrio, la coordinación y la resistencia. Mientras que también estimulan la parte cognitiva, trabajando la concentración, y la autoestima. ‘Además del circuito de ejercicios con elementos como pelotas, aros y conos, los chicos también realizar juegos y actividades recreativas que forman parte del entrenamiento y que también desarrollan capacidades’, dijo el profesor.

Funcional Kids está destinado a chicos de entre 6 a 12 años. Las clases son completamente gratuitas, con elementos incluidos, y se desarrollan los martes y jueves, en el horario de las 18,30. El lugar de las prácticas es la sede de la Casa de la Cultura, en la Villa Cabecera. Los chicos interesados en participar, aún pueden sumarse a esta propuesta.