Encontraron en buen estado a dos jóvenes que estaban perdidos desde hacía días Una chica de 17 años y un joven de 25 eran intensamente buscados por la Policía. Durante la siesta de este martes informaron que fueron hallados y se encuentran bien.

Dos jóvenes que eran intensamente buscados por la Policía tras haberse denunciado que faltaban de sus hogares desde hacía varios días, finalmente fueron encontrados en buen estado de salud, informaron fuentes calificadas.

En primer lugar, se trata de una joven de 17 años, identificada con las iniciales T.N.O, quien estaba desaparecida desde el pasado 1 de octubre.

En tanto que el varón que estaba extraviado es Fabián Alejandro Jesús Silva, de 25 años, que había sido reportado como desaparecido el 28 de septiembre último.