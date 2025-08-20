Es de Causarinas, operaron a su marido del corazón y pide donaciones para comer

Sara Vallejos (60) es una sanjuanina, oriunda de Casuarinas, 25 de Mayo, quien está atravesando un difícil momento familiar y recurrió a la solidaridad de la gente para poder subsistir. Hace una semana operaron del corazón a su marido Ramón Salazar (60) y desde ese momento permanece internado en Terapia Intermedia en el Hospital Rawson.

En diálogo con este medio, Sarita, como la llaman comúnmente, contó que tiene dos hijos que están en Mendoza pero que no tienen contacto porque a su esposo se le rompió el celular. Relató que tiene familiares en Caucete, quienes la ayudan para cuidar a su esposo pero reconoció que moverse en colectivo y tener algo para comer en el hospital es muy costoso. “Somos muy humildes y no tenemos jubilación. Mi marido trabajaba en una finca pero desde que se enfermó del corazón todo se complicó”, expresó.

Sarita pide simplemente colaboración para poder tener algo de comer mientras cuida a su marido en el hospital o saldo en la SUBE con el fin de ir a Casuarinas, o a Caucete donde está parte de su familia.

Asimismo, sostuvo que de 10.30 a 13 está en Terapia Intermedia del Rawson y luego en la tarde, también merodea la Plaza 25 por si alguien puede acercarse y colaborar con ella. “Estoy con la misma ropa, me van a ubicar muy fácil”, expresó.