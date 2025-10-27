Este lunes comenzó con la presencia de un fuerte viento sur y desde la UNSJ informaron sobre la suspensión de todas las actividades de la institución, tanto educativas como administrativas.

Además, explicaron que ninguna de las tres escuelas preuniversitarias asistirán a clases y se activa el plan de continuidad pedagógica. Asimismo, dieron a conocer las facultades que suspenden las actividades desde las 7 hasta las 14.

Remarcaron que cerca de las 13.30 indicarán cómo continuará la jornada y debido al alerta meteorológica no habrá servicio de almuerzo en los comedores universitarios.

