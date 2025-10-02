Se inscribieron más de 1100 artistas en el casting para la FNS 2025 Cerraron hoy las inscripciones y la selección se llevará a cabo los días 3, 4 y 5 de octubre en el Auditorio Juan Victoria.

Antes del cierre de las inscripciones, que fue este mediodía, ya se conocía que la cantidad de postulantes superaba ampliamente a la registrada en la edición anterior. Se trata de casting de artistas para la FNS 2025 en el que se inscribieron 1.104 participantes.

Desde el Ministerio de Turismo dijeron que se superaron las expectativas en cuanto al interés de formar del staff para los espectáculos de la FNS. La convocatoria se abrió el pasado 25 de septiembre y, según los números oficiales, hasta ayer a la tarde ya había más de 1.000 artistas inscriptos y cerró este mediodía con 1104 superando ampliamente la cantidad de participantes de la audición 2024 que fue de 700.

Cabe recordar que como el año pasado, la FNS contará un show central y otros itinerantes. Y se seleccionarán 300 artistas para llevarlos a escena. Las inscripciones estarán habilitadas a través de la página oficial www.fiestanacionaldelsol.com.

La convocatoria 2025 fue para artistas de diversas ramas como danza contemporánea, folklore, otras danzas, teatro, mimo, estatuas vivientes, clown, artes circenses (malabares, zanquitas, glotología, burbujas, entre otras), así como también percusionistas e intérpretes de instrumentos de viento para ensamble.

Entre los postulantes se seleccionarán 300 que le darán vida al espectáculo central de la FNS y a los shows itinerantes que se reiterarán cada una de las noches. El casting durará tres días para poder evaluar a todos los aspirantes. Se realizará de manera presencial los días 3, 4 y 5 de octubre en el Auditorio Juan Victoria, en los horarios designados a través de la inscripción.