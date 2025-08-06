Este jueves se celebra la fiesta de San Cayetano: el horario de las misas y la procesión en Chimbas La celebración principal tendrá lugar en la parroquia del Barrio Parque Industrial. El cronograma de misas.

Este jueves 7 de agosto se celebra el Día de San Cayetano, patrono del pan y del trabajo, y en San Juan la celebración principal tendrá como epicentro la Capilla ubicada en el Barrio Parque Industrial, en Chimbas.

Habrán distintas misas y una procesión que contará también con la presencia del arzobispo Jorge Lozano. Durante la mañana las misas serán a las 8:00, 10:00, 12:00 y 14:00, antes, a las 11:00 se celebrarán los bautismos. A las 16 será la procesión por las calles del barrio chimbero y a las 17:30 será la misa. La última misa de la jornada será a las 20:00 horas.

Claro que ese no será el único epicentro de celebraciones del Santo patrono del pan y del trabajo, porque en la Catedral se cerrará el triduo que tendrá lugar desde las 19:00 horas. Se realizará la tradicional bendición del pan, el agua y los trabajadores.

En la Parroquia María Madre de Dios del Barrio Aramburu también se cerrará el triduo con la procesión que está prevista para las 17:00.

En Albardón habrá dos celebraciones: en la Capilla Nuestra Señora del Rosario de Andacollo habrá procesión a las 17 y misa a las 18. En tanto que en la Parroquia Nuestra Señora de los Desamparados cerrará la novena con la procesión que será alrededor de la plaza, desde las 19:30 horas.

En Las Lagunas celebrará con una procesión y misa el jueves a las 18:00 horas. En 9 de Julio, la Parroquia Nuestra Señora del Rosario la misa y procesión será a las 16:00 horas, en la gruta del santo.