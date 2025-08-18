Este martes, concierto especial por el Día del Niño en el Auditorio Juan Victoria El Coro Nuevos Vientos junto a la Orquesta Escuela Municipal de Albardón deleitará al público con la propuesta artística.

En el marco del Día del Niño, el Coro Nuevos Vientos junto a la Orquesta Escuela Municipal de Albardón invita al público sanjuanino a disfrutar de un concierto que evoca a melodías que han acompañado a generaciones. Se ofrecerá un variado repertorio que irá desde boleros hasta emotivos negro spirituals.

Con un eje temático que busca tender puentes entre las infancias de nuestros abuelos y las de los niños de hoy se interpretará un repertorio pensado para disfrutar en familia. La finalidad de este evento es recaudar fondos para solventar el viaje que llevará al Coro a Mar del Plata en octubre, donde participará del Festival Coral de Adultos “Por qué cantamos”.

Con más de 15 años de trayectoria, el Coro Nuevos Vientos está conformado en su mayoría por adultos mayores —principalmente jubilados—, con una matrícula de aproximadamente 45 integrantes de entre 40 y 84 años. Ha recorrido diversas provincias como Misiones, Córdoba, San Luis y Mendoza, participando en importantes festivales corales, y ha grabado dos discos con su antiguo director. Actualmente, el coro no cuenta con sede propia y ensaya los días martes de 16 a 19 en los Espacios Compartidos del Ferro, cedidos por el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte. Su actividad es autogestionada por sus integrantes, y su compromiso artístico y social lo ha llevado a participar en eventos de gran relevancia, como la interpretación de la Misa Criolla en diciembre de 2024 en la explanada de la Catedral, el Belén Viviente del Ballet Sembrando Ilusiones, actividades culturales y recreativas organizadas por la Secretaría de Cultura, y acciones de concientización junto a la Dirección del Adulto Mayor.

La cita es el martes 19 de agosto a las 21, en la sala principal del Auditorio Juan Victoria, para compartir un espectáculo con corazón, memoria y música para toda la familia.