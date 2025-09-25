Este sábado es la marcha de la lucha contra el Alzheimer: caminemos para no olvidar Se estima que uno de cada 8 adultos mayores de 65 años padece la enfermedad. Su detección temprana es fundamental para alcanzar una mejor calidad de vida.

Desde hace 17 años, personas en todo el país se unen para marchar en la lucha contra el Alzheimer. San Juan se suma a este encuentro multitudinario este sábado 27 de septiembre a las 10 desde el Andén de Plaza Bicentenario, bajo el lema

‘Caminemos para no olvidar‘. El objetivo es sensibilizar a la población y apoyar a las familias afectadas.

‘Sumarse implica tender la mano a miles de familias, dar voz a quienes muchas veces sienten silencio y caminar es recordar que nadie atraviesa este camino en soledad‘, reza el flyer que invita a unirse.

La fecha de concientización es el 21 de septiembre, establecida en 1994 por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y Alzheimer’s Disease International (ADI), aunque la caminata será el 27.

La Fundación Leloir de Argentina indica que la enfermedad de Alzheimer afecta a 500 mil personas en el país y a cerca de 40 millones en el mundo. ‘Debido al incremento de la expectativa de vida, la prevalencia de esta patología neurodegenerativa está aumentando a nivel global. Si bien existen medicamentos e intervenciones terapéuticas que pueden ayudar a controlar los síntomas, en la actualidad no existe una cura‘, indican los investigadores de Leloir.

De estos números se deduce que aproximadamente 1 de cada 8 adultos mayores de 65 años en el país la padecen.

Esta patología se caracteriza por tener un fuerte impacto en el entorno familiar, social y laboral de las personas con Alzheimer que impide realizar tareas simples y muestra grandes cambios en el comportamiento.

Los especialistas resaltan la importancia de la detección temprana de la enfermedad para un mejor control de los síntomas y tratamientos personalizados.

‘ Caminemos por la memoria, por el presente y por el futuro‘, es la frase que sintetiza y promueve la participación en la marcha organizada por diferentes instituciones de la provincia.

La cita es el sábado 27 a las 10 en el Anden de la Plaza del Bicentenario.