Desde hace 17 años, personas en todo el país se unen para marchar en la lucha contra el Alzheimer. San Juan se suma a este encuentro multitudinario este sábado 27 de septiembre a las 10 desde el Andén de Plaza Bicentenario, bajo el lema
‘Caminemos para no olvidar‘. El objetivo es sensibilizar a la población y apoyar a las familias afectadas.
‘Sumarse implica tender la mano a miles de familias, dar voz a quienes muchas veces sienten silencio y caminar es recordar que nadie atraviesa este camino en soledad‘, reza el flyer que invita a unirse.
La fecha de concientización es el 21 de septiembre, establecida en 1994 por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y Alzheimer’s Disease International (ADI), aunque la caminata será el 27.
La Fundación Leloir de Argentina indica que la enfermedad de Alzheimer afecta a 500 mil personas en el país y a cerca de 40 millones en el mundo. ‘Debido al incremento de la expectativa de vida, la prevalencia de esta patología neurodegenerativa está aumentando a nivel global. Si bien existen medicamentos e intervenciones terapéuticas que pueden ayudar a controlar los síntomas, en la actualidad no existe una cura‘, indican los investigadores de Leloir.
De estos números se deduce que aproximadamente 1 de cada 8 adultos mayores de 65 años en el país la padecen.
Esta patología se caracteriza por tener un fuerte impacto en el entorno familiar, social y laboral de las personas con Alzheimer que impide realizar tareas simples y muestra grandes cambios en el comportamiento.
Los especialistas resaltan la importancia de la detección temprana de la enfermedad para un mejor control de los síntomas y tratamientos personalizados.
‘ Caminemos por la memoria, por el presente y por el futuro‘, es la frase que sintetiza y promueve la participación en la marcha organizada por diferentes instituciones de la provincia.
La cita es el sábado 27 a las 10 en el Anden de la Plaza del Bicentenario.