Estudiantes avanzados podrán realizar pasantías en una calera de Jáchal Las areas se llevarán a cabo gracias a un acuerdo entre la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) y CBB Cales, alumnos avanzados podrán acceder a ayudantías para adquirir experiencia laboral en su ámbito de estudio.

El rector de la Universidad Nacional de San Juan, Tadeo Berenguer, y la vicerrectora, Andrea Leceta, recibieron en el Edificio Central a Pablo Fernández, gerente de CBB Cales Compañía Minera del Pacífico S.A., Gabriela Serrano, jefa de Recursos Humanos, y Patricia Gavilán, jefa de Asuntos Públicos.

La reunión consistió en la renovación de un convenio por dos años de pasantías remuneradas para estudiantes de carreras acordes a las necesidades de la empresa que reside en Jáchal.

Tadeo Berenguer comentó sobre el convenio: ‘Este acuerdo es para fomentar la participación de los alumnos de la universidad en las actividades empresariales, no solo estudiantes de Ingeniería sino también de otras áreas, la parte contable, social, entre otras. Además, hemos charlado sobre la posibilidad de la colaboración para realizar acciones en la zona de Jáchal, donde está nuestra sede que se pondrá en funcionamiento’’.

Por otro lado, Pablo Fernández expresó que varios de las/os profesionales que trabajan en planta permanente de la compañía empezaron con estas pasantías universitarias: “Estamos muy contentos, agradecemos a la Universidad por este espacio, apostamos a esta oportunidad y esperamos hacer más convenios”. Además, el Gerente aclaró: “Los pasantes deben ser estudiantes avanzados con ganas de aprender y con actitud, ellos van a desempeñarse en área de mantenimiento, producción y administración”.

Actualmente, la empresa tiene un proyecto de expansión con nuevos hornos y apuntan a tomar profesionales de la comunidad de Jáchal y de San Juan.

Fuente: UNSJ