Estudiantes sanjuaninos representarán a la provincia en el Modelo ONU La Plata 2025 y piden ayuda para poder viajar Una delegación de 15 jóvenes participará en el encuentro académico más grande del país, donde más de 2.000 alumnos debatirán sobre los principales desafíos de la agenda internacional

Una delegación de 15 estudiantes sanjuaninos de nivel secundario representará a la provincia en el VIII Modelo de Naciones Unidas de La Plata 2025. Y piden la colaboración para poder costear el viaje. El evento se desarrollará del 22 al 26 de septiembre en la reconocida República de los Niños, un espacio emblemático donde convergerán jóvenes de diferentes regiones del país.

La delegación sanjuanina está integrada por 8 alumnos del Colegio Doctor Bernardo Houssay, institución que marcó un hito al ser la primera en representar a San Juan en el VII Modelo de Naciones Unidas de La Plata el año pasado. A ellos se sumaron 7 estudiantes más que de manera independiente decidieron participar de esta experiencia educativa que convoca a más de 2.000 alumnos de entre 5to y 6to año de 95 instituciones escolares del país.

María Laura Ponce, profesora de Ciencias Políticas, en el Colegio Houssay, dijo que los estudiantes están muy entusiasmados por participar en este evento que no sólo requiere de mucha preparación, sino también de un importante esfuerzo económico. ‘No contamos con apoyo financiero de nadie, por eso los chicos están realizando distintas actividades para recaudar fondos como rifas y ventas de comidas. Además, habilitamos un alias (mlaura.ponce) para que la gente colabore con lo que pueda’, dijo la docente.

La profesora agregó que durante cuatro jornadas intensivas, los estudiantes que participen este año del Modelo de la ONU debatirán sobre los temas más urgentes de la agenda internacional. Entre ellos, se encuentran la influencia de la inteligencia artificial en los procesos electorales, la sostenibilidad de la deuda pública, la hegemonía económica mundial, los debates éticos en torno a la fertilidad y la gestación subrogada, así como los cambios en la organización del trabajo en tiempos de plataformas digitales. En cada una de estas instancias, los jóvenes deberán exponer discursos, formular propuestas y defender posturas ante situaciones de crisis que simulan escenarios reales.

En esta edición, San Juan asumirá la representación de Irlanda y la República Checa. Los alumnos tendrán el desafío de reproducir los posicionamientos políticos, sociales y económicos de estos Estados frente a la comunidad internacional. Para lograrlo, han llevado adelante un proceso de preparación que incluyó la lectura de bibliografía especializada, el seguimiento de noticias globales y nacionales, y la realización de debates internos que les permitieron perfeccionar su capacidad argumentativa y la construcción de discursos sólidos.