Extendieron el alerta y se suspenden las clases en todo San Juan para el turno mañana La medida, para este viernes 22 de agosto, alcanza a todos los niveles y modalidades.

Ante el alerta emitido por el Servicio Meteorológico Nacional y por recomendación de Protección Civil de la Provincia, el Ministerio de Educación informa que se suspende la actividad escolar para la mañana de este viernes 22 de agosto.

La suspensión de clases alcanza solo al turno mañana de todos los niveles y modalidades de la provincia.

La medida es de carácter preventivo y el Ministerio de Educación recuerda a directivos y docentes que se activa el Plan de Contingencia (Resolución 12277-ME2024).

Con el mismo criterio, se anulan los llamados programados para el turno mañana del día viernes 22 de agosto, por lo que las autoridades de los establecimientos educativos deberán realizarlos nuevamente.

Las actividades serán normales el resto de la jornada, para el interturno y turnos tarde, vespertino y nocturno; como así también los llamados a cubrir cargos docentes en los turnos mencionados.

La evolución de las condiciones climáticas se sigue atentamente y de cambiar la situación se informará por este medio.