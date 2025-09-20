Falleció el padre Beto, un referente salesiano: tenía 96 años El sacerdote Alberto "Beto" González falleció este sábado.

Dolor en la Iglesia católica de San Juan. Este sábado falleció el sacerdote Alberto González, más conocido como el padre Beto, un referente de la comunidad salesiana. El párroco tenía 96 años. El deceso lo dio a conocer mediante un comunicado el Arzobispado de San Juan.

El padre Beto fue un referente para generaciones de alumnos y fieles, reconocido por su compromiso con la educación, la pastoral juvenil y el acompañamiento espiritual de la comunidad. En su memoria, la congregación salesiana pidió unirse en oración y envió un mensaje de cercanía a sus familiares y seres queridos.

Los restos del sacerdote son velados en la Capilla María Auxiliadora y el sepelio será este domingo en el Panteón Salesiano del Cementerio de la Capital.