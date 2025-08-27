Conocé las ofertas de frutas, verduras, carnes y embutidos que ofrecen puesteros y comerciantes.

VERDURAS

Productos Desde Hasta
PAPA (kg) $300 $400
CAMOTE (kg) $1000 $1500
ZANAHORIA (kg) $600 $800
ZAPALLO TIERNO (kg) $1500 $2000
ZAPALLO ANCO (Kg) $1000 $1000
ZAPALLO INGLÉS (kg) $1000 $1000
CHOCLO (u) $500 $800
AJO (cabeza) $500 $800
ACELGA (u) $400 $500
ESPINACA (u) $400 $500
TOMATE PERITA (kg) $1000 $1800
TOMATE PLATENSE (kg) $1000 $1800
CEBOLLA (kg) $300 $400
CEBOLLA DE VERDEO (u) $300 $400
PIMIENTO (kg) $3000 $4000
MORRÓN (kg) $4000 $6000
BERENJENA $1500 $2000
LECHUGA $250 $350
PEPINO (kg) $4000 $5000
BRÓCOLI (u) $1000 $1500
REMOLACHA (u) $800 $1000
REPOLLO (u) $800 $1000
PALTA (kg) $7000 $8000
CHAUCHA (kg) $1500 $2500
RÚCULA $250 $350

 

FRUTAS

Productos Desde Hasta
BANANA (kg) $1500 $2000
MANZANA (kg) $1500 $2000
NARANJA (kg) $1500 $2000
CIRUELA (kg) $1500 $2000
MANDARINA (kg) $1500 $2000
KIWI (kg) $7000 $8000
LIMÓN (u) $100 $200
PERA (kg) $1500 $1800
POMELO (kg) $1500 $2000
FRUTILLA (KG) $7000 $7000
MANGO (u) $2000 $2500
MEMBRILLO $1500 $2000
ANANÁ $3000 $4000
ALCAYOTÁ $1000 $1500

 

CARNES

Productos Desde Hasta
ASADO $8500 $10.500
BLANDA $11.00 $12.000
MOLIDA COMÚN $3500 $4500
MOLIDA ESPECIAL $8000 $8500
PECETO $12.000 $13.000
COSTILLA $7000 $8500
COSTILLA DE CERDO $4000 $6000
MATAMBRE $8500 $9000
CHORIZO $4500 $6000
MORCILLA $4500 $4500
CHINCHULINES $2500 $5000
MOLLEJA $22.000 $25.000
OSOBUCO $6000 $6500
HÍGADO $3500 $4500
LENGUA $3500 $4500
HUEVOS (cartón x 30) $4500 $6500
POLLO $2900 $3000
PECHUGA $7000 $8000
MONDONGO $5000 $6500
SESOS $1000 $1500
MILANESA DE CARNE $7000 $8000
MILANESA DE POLLO $3600 $4800
BLANDA DE CERDO $6000 $8000

