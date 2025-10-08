La Municipalidad de la Ciudad de San Juan informa s los precios de referencia de esta semana
VERDURAS
|Productos
|Desde
|Hasta
|PAPA (kg)
|$200
|$400
|CAMOTE (kg)
|$800
|$1500
|ZANAHORIA (kg)
|$700
|$800
|ZAPALLO TIERNO (kg)
|$1300
|$2000
|ZAPALLO ANCO (Kg)
|$1000
|$1300
|ZAPALLO INGLÉS (kg)
|$1000
|$1300
|CHOCLO (u)
|$1000
|$1000
|AJO (cabeza)
|$700
|$1000
|ACELGA (u)
|$300
|$400
|ESPINACA (u)
|$300
|$400
|TOMATE PERITA (kg)
|$1300
|$2500
|TOMATE PLATENSE (kg)
|$2000
|$2500
|CEBOLLA (kg)
|$700
|$800
|CEBOLLA DE VERDEO (u)
|$300
|$400
|PIMIENTO (kg)
|$6000
|$6500
|MORRÓN (kg)
|$6000
|$7000
|BERENJENA
|$1300
|$2000
|LECHUGA
|$300
|$400
|PEPINO (kg)
|$4000
|$5000
|BRÓCOLI (u)
|$1000
|$1500
|REMOLACHA (u)
|$800
|$1000
|REPOLLO (u)
|$900
|$1000
|PALTA (kg)
|$6000
|$8000
|CHAUCHA (kg)
|$1500
|$2500
|RÚCULA
|$400
|$500
|ESPÁRRAGOS
|$1800
|$2500
FRUTAS
|Productos
|Desde
|Hasta
|BANANA (kg)
|$2000
|$2500
|MANZANA (kg)
|$1500
|$2000
|NARANJA (kg)
|$1500
|$2000
|CIRUELA (kg)
|$2000
|$3000
|MANDARINA (kg)
|$1500
|$2000
|KIWI (kg)
|$9000
|$10.000
|LIMÓN (u)
|$300
|$400
|PERA (kg)
|$1500
|$2000
|POMELO (kg)
|$1500
|$2000
|FRUTILLA (KG)
|$9000
|$10.000
|MANGO (u)
|$2500
|$3000
|MELÓN
|$2500
|$3000
|ANANÁ
|$3000
|$4000
|SANDIA
|$1800
|$2000
CARNES
|Productos
|Desde
|Hasta
|ASADO
|$10.500
|$12.000
|BLANDA
|$10.000
|$12.000
|MOLIDA COMÚN
|$4500
|$5000
|MOLIDA ESPECIAL
|$8000
|$9000
|PECETO
|$13.000
|$14.000
|COSTILLA
|$7000
|$9800
|COSTILLA DE CERDO
|$4000
|$6000
|MATAMBRE
|$9000
|$9500
|CHORIZO
|$5500
|$6500
|MORCILLA
|$3500
|$4500
|CHINCHULINES
|$3000
|$5000
|MOLLEJA
|$22.000
|$25.000
|OSOBUCO
|$6000
|$6500
|HÍGADO
|$3500
|$4500
|LENGUA
|$3500
|$4500
|HUEVOS (cartón x 30)
|$4500
|$6000
|POLLO
|$2200
|$2900
|PECHUGA
|$7500
|$8000
|MONDONGO
|$6000
|$7000
|SESOS
|$1500
|$2000
|MILANESA DE CARNE
|$7000
|$8000
|MILANESA DE POLLO
|$3800
|$4800
|BLANDA DE CERDO
|$6000
|$8000
ESPECIAS Y FRUTOS SECOS
|Productos
|Desde
|Hasta
|PIMIENTA NEGRA 100G
|$2000
|$2500
|PIMIENTA BLANCA 100G
|$4000
|$5000
|NUEZ MOSCADA X U
|$600
|$700
|PIMENTÓN 100G
|$1000
|$1300
|CÚRCUMA 100G
|$1900
|$2700
|CURRY 100G
|$1700
|$2400
|CANELA MOLIDA 100G
|$2500
|$3100
|CANELA EN RAMA 100G
|$2300
|$6000
|AJO EN POLVO 100G
|$900
|$1900
|AJÍ MOLIDO 100G
|$1000
|$1100
|COMINO 100G
|$1000
|$2600
|APIO MOLIDO 100G
|$1500
|$2000
|ORÉGANO 100G
|$900
|$1300
|TOMILLO 100G
|$900
|$1000
|ROMERO 100G
|$1300
|$2100
|CONDIMENTO PARA PIZZA 100G
|$1400
|$1500
|CHIMICHURRI 100G
|$1400
|$1500
|PROVENZAL 100G
|$1000
|$1500
|MANÍ 100G
|$500
|$600
|COCO RALLADO 100G
|$1200
|$1400
|ALMENDRA 100G
|$2400
|$2700
|NUECES 100G
|$2400
|$2600
|AVENA 100G
|$3000
|$3400
|GRANOLA 100G
|$800
|$1000
|QUINOA 100G
|$500
|$700