La Municipalidad de la Ciudad de San Juan informa s los precios de referencia de esta semana

VERDURAS

Productos Desde Hasta
PAPA (kg) $200 $400
CAMOTE (kg) $800 $1500
ZANAHORIA (kg) $700 $800
ZAPALLO TIERNO (kg) $1300 $2000
ZAPALLO ANCO (Kg) $1000 $1300
ZAPALLO INGLÉS (kg) $1000 $1300
CHOCLO (u) $1000 $1000
AJO (cabeza) $700 $1000
ACELGA (u) $300 $400
ESPINACA (u) $300 $400
TOMATE PERITA (kg) $1300 $2500
TOMATE PLATENSE (kg) $2000 $2500
CEBOLLA (kg) $700 $800
CEBOLLA DE VERDEO (u) $300 $400
PIMIENTO (kg) $6000 $6500
MORRÓN (kg) $6000 $7000
BERENJENA $1300 $2000
LECHUGA $300 $400
PEPINO (kg) $4000 $5000
BRÓCOLI (u) $1000 $1500
REMOLACHA (u) $800 $1000
REPOLLO (u) $900 $1000
PALTA (kg) $6000 $8000
CHAUCHA (kg) $1500 $2500
RÚCULA $400 $500
ESPÁRRAGOS $1800 $2500

 

FRUTAS

Productos Desde Hasta
BANANA (kg) $2000 $2500
MANZANA (kg) $1500 $2000
NARANJA (kg) $1500 $2000
CIRUELA (kg) $2000 $3000
MANDARINA (kg) $1500 $2000
KIWI (kg) $9000 $10.000
LIMÓN (u) $300 $400
PERA (kg) $1500 $2000
POMELO (kg) $1500 $2000
FRUTILLA (KG) $9000 $10.000
MANGO (u) $2500 $3000
MELÓN $2500 $3000
ANANÁ $3000 $4000
SANDIA $1800 $2000

 

CARNES

Productos Desde Hasta
ASADO $10.500 $12.000
BLANDA $10.000 $12.000
MOLIDA COMÚN $4500 $5000
MOLIDA ESPECIAL $8000 $9000
PECETO $13.000 $14.000
COSTILLA $7000 $9800
COSTILLA DE CERDO $4000 $6000
MATAMBRE $9000 $9500
CHORIZO $5500 $6500
MORCILLA $3500 $4500
CHINCHULINES $3000 $5000
MOLLEJA $22.000 $25.000
OSOBUCO $6000 $6500
HÍGADO $3500 $4500
LENGUA $3500 $4500
HUEVOS (cartón x 30) $4500 $6000
POLLO $2200 $2900
PECHUGA $7500 $8000
MONDONGO $6000 $7000
SESOS $1500 $2000
MILANESA DE CARNE $7000 $8000
MILANESA DE POLLO $3800 $4800
BLANDA DE CERDO $6000 $8000

 

ESPECIAS Y FRUTOS SECOS

Productos Desde Hasta
PIMIENTA NEGRA 100G $2000 $2500
PIMIENTA BLANCA 100G $4000 $5000
NUEZ MOSCADA X U $600 $700
PIMENTÓN 100G $1000 $1300
CÚRCUMA 100G $1900 $2700
CURRY 100G $1700 $2400
CANELA MOLIDA 100G $2500 $3100
CANELA EN RAMA 100G $2300 $6000
AJO EN POLVO 100G $900 $1900
AJÍ MOLIDO 100G $1000 $1100
COMINO 100G $1000 $2600
APIO MOLIDO 100G $1500 $2000
ORÉGANO 100G $900 $1300
TOMILLO 100G $900 $1000
ROMERO 100G $1300 $2100
CONDIMENTO PARA PIZZA 100G $1400 $1500
CHIMICHURRI 100G $1400 $1500
PROVENZAL 100G $1000 $1500
MANÍ 100G $500 $600
COCO RALLADO 100G $1200 $1400
ALMENDRA 100G $2400 $2700
NUECES 100G $2400 $2600
AVENA 100G $3000 $3400
GRANOLA 100G $800 $1000
QUINOA 100G $500 $700