Festejo especial del Día del Niño

Se viene la edición más bonita del año, porque nos encanta ver sonreír a los niños festejamos su día con inflables, animación y chocolate gratuito para ellos.

Sorteos de juguetes, música, danza y mucha diversión.

Andino vuelve con más festival y alegría que nunca, este próximo domingo 10 de Agosto en Galana Eventos Balcarce 198 sur, Santa Lucia. De 13hs a 19hs. Con entrada Libre y Gratuita.

Y como siempre el encuentro cultural de artesanos y emprendedores más esperado por el público, donde encontraran la más amplia variedad de productos artesanales y emprendedores innovadores que se preparan con mucho cariño para esta edición.

Contamos con un patio gastronómico que los espera para que almuerces en familia, cervecerías, heladería y mucho más. Animacion: Lito Garcia que como siempre traerá su buena onda y alegría a la feria, realizando sorteos de nuestros auspiciantes.

Nos acompaña el instituto de danza: Sonido Lucas Y si quieres también podes llevar a tu mascota porque somos Petfriendly

Un día para disfrutar

Instagram: feriaandinosj