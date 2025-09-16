FestiJoven 2025: habrá Boleto Escolar Gratuito para estudiantes que celebren en el Parque de Mayo El Ministerio de Gobierno dispuso que todos los estudiantes que concurran al festejo de la primavera podrán viajar sin costo en el transporte público.

Este domingo 21 de septiembre, en el marco del FestiJoven 2025 organizado por el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano, se celebrará la llegada de la primavera en el predio del Parque de Mayo, sector oeste.

Con el objetivo de facilitar la llegada y el regreso de los estudiantes al evento, el Ministerio de Gobierno informó que estará disponible el boleto escolar gratuito. Entre las 11:00 y las 23:00, quienes asistan podrán acceder al beneficio abonando el pasaje con tarjeta SUBE física o digital, sin necesidad de presentar credencial. Solo deberán indicar al chofer su destino.

Asimismo, para garantizar la desconcentración, el servicio gratuito se mantendrá habilitado hasta las 00:00, permitiendo el regreso luego de finalizado el espectáculo.

Para arribar al Parque de Mayo, estas son las líneas de colectivos disponibles:

El Triunfo S.A.: TNS – 3 – 320 -321 – 323 – 341 – 345 – 364.

Albardón S.R.L.: 4 – 401 -403 – 405 – 406 – 407 – 408 – 420 – 422 – 460.

Mayo S.R.L.: C – 2 -201 – 202 – 204 – 205 – 206 – 208 – 210 – 211 – 214 – 242 – 243.

Alto de Sierra S.R.L.: D – 300 – 301 – 302 – 303 – 304 – 305.

U.T.E. La Marina S.A. – La Positiva S.A.: TEO 1, TEO 2, TEO 3 – B – E – 100 – 101 – 102 – 103 – 122 – 123 – 125 – 126 – 127 – 129 – 130.

Libertador S.R.L.: A – 140 – 141 – 142 – 162.

Finalmente, recomendaron a los estudiantes utilizar la App RedTulum para consultar paradas y horarios y así planificar mejor su viaje.