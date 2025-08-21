Fiesta de la Primavera: en el Parque de Mayo y con bandas locales El festejo oficial por el Día del Estudiante volverá a realizarse en la zona del Monumento al Deporte y por ahora no se contratarán artistas nacionales.

El tradicional festejo por el Día del Estudiante que organiza el gobierno provincial, será nuevamente en el Parque de Mayo y no contará con artistas nacionales.

El ministro de Familia y Desarrollo Humano, Carlos Platero confirmó en rueda de prensa que están trabajando en la organización del evento que convoca a miles de jóvenes y que como el año pasado se realizará en el Parque de Mayo, en la zona del monumento al Deporte.

Desde el área confirmaron que se está preparando la grilla con artistas sanjuaninos.

Ante la prensa, Platero explicó que buscan “revalorizar” el trabajo y talento local; aunque también esgrimió fundamentos económicos. “Somos conscientes de la crisis que atraviesan tanto la nación como la provincia, lo que no nos permite asumir el gasto que implica contratar artistas nacionales”.