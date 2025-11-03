FNS Forum 2025: paso a paso cómo inscribirte en las charlas de Luciana Aymar, Beltrán Briones y Sofía Contreras Se trata de una cita que combina liderazgo, innovación y experiencias transformadoras.

Arrancan las inscripciones para participar de las charlas del FNS Forum 2025 – Conectando Oportunidades, que se desarrolla en el marco de la Fiesta Nacional del Sol. Se trata de una cita que combina liderazgo, innovación y experiencias transformadoras. Las mismas estarán a cargo de la leyenda del hockey argentino, Luciana Aymar; del empresario inmobiliario Beltrán Briones y de la influencer en tecnología Sofía Contreras.

El FNS Forum es un espacio de networking y liderazgo que combinará tres eventos en dos días, con el Summit Argentina Impacta, rondas de negocios e inversiones, y las mencionadas charlas inspiracionales. Estas últimas tendrán cita imperdible el día miércoles 19 de noviembre en el Centro de Convenciones Barrena Guzmán. Al finalizar las charlas, habrá un after en los jardines, con música y bebidas para seguir conectando oportunidades entre los presentes.

Es importante destacar que la entrada es gratuita y el acceso es por orden de llegada hasta agotar el cupo de la sala. Si bien el registro no asegura un lugar, sí ayuda a agilizar el ingreso, por lo que se recomienda asistir con tiempo. Las inscripciones quedarán habilitadas a partir de hoy lunes a las 12:00 horas en el siguiente link: https://fnsforum.avantti.io/events/fns-forum-2025

El line up del FNS Forum 2025

Desde las 17 del miércoles 19 de noviembre, el FNS Forum abrirá sus puertas para vivir una experiencia única donde la creatividad, el liderazgo y la innovación se encuentran en un mismo escenario.

18:00 horas: Beltrán Briones invita a repensar la forma en que miramos los desafíos y las oportunidades, compartiendo una mirada disruptiva sobre el trabajo, las inversiones y el modo de pensar el futuro.

19:00 horas: Sofía Contreras comparte su visión sobre liderazgo con propósito y la fuerza de las decisiones auténticas, mediante un método probado para romper creencias, transformar hábitos y sostener el cambio.

20:00 horas: Luciana Aymar nos inspira con una charla sobre cambio, superación y el poder de reinventarse. La disciplina, la mentalidad y el liderazgo, son algunas de las claves que impartirá en su conferencia.

Por otra parte, las actividades del FNS Forum 2025 continuarán desarrollándose ese mismo miércoles con el Summit Argentina Impacta, donde especialistas de alto nivel integrarán un espacio de diálogo en busca de generar sinergias, establecer propuestas sostenibles y fortalecer la cultura empresarial. A su vez, el jueves 20 de noviembre se llevarán a cabo las Rondas de Negocios e Inversiones, donde empresarios y emprendedores sanjuaninos tendrán la posibilidad de mostrarse al mundo, crear alianzas y generar oportunidades de crecimiento.